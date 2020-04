El Parlamento Europeo respaldará la emisión de los 'coronabonos'

Cuatro de los grupos más numerosos del Parlamento Europeo respaldarán la emisión de "bonos de recuperación" para financiar la recuperación de las economías europeas cuando acabe la crisis sanitaria por el coronavirus, según el borrador de la resolución que se votará mañana y al que ha tenido acceso Efe.



Los líderes de los grupos popular, socialdemócrata, liberal y verde dan su apoyo a esta resolución, que se debatirá y votará mañana en un pleno de la Eurocámara en el que también se prevé la luz verde a la reorientación del presupuesto de 2020 hacia la lucha contra la pandemia.



Según el documento, el Parlamento Europeo instará a la Comisión Europea a proponer "un paquete masivo de recuperación y reconstrucción" para respaldar la economía europea tras la crisis, "más allá de lo que han llevado a cabo el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (el MEDE, el fondo de rescate de la eurozona)".





"La inversión necesaria se financiaría con un marco financiero plurianual (el presupuesto europeo a largo plazo) incrementado, los fondos e instrumentos europeos existentes y bonos de recuperación garantizados por el presupuesto europeo", apunta el texto.Se señala además que este paquete "no debería suponer la mutualización de deuda existente y debería orientarse a inversiones futuras".La Eurocámara pide también que el paquete de recuperación tenga "como núcleo" el llamado Pacto Verde Europeo y la transformación digital, de forma que pueda ayudar a reiniciar la economía, mejorar su resiliencia y crear empleos y "al mismo tiempo apoyar la transición ecológica y el desarrollo económico y social sostenible".Los cuatro partidos que apoyan la resolución son las familias políticas de la práctica totalidad de los gobiernos europeos (26 de 27), que de momento siguen sin ponerse de acuerdo sobre la emisión de los llamados "coronabonos" para financiar la recuperación.Los Estados miembros tampoco han acordado aún una postura conjunta para negociar con la Eurocámara el futuro marco financiero plurianual, el presupuesto a largo plazo de la UE para 2021-2027.La resolución insiste en "la adopción de un presupuesto ambicioso con un presupuesto mayor en línea con los objetivos de la Unión, el impacto previsto en las economías europeas de esta crisis y las expectativas ciudadanas en el valor añadido europeo".La Eurocámara insta a los Estados miembros a "un acuerdo rápido" en la previsible nueva propuesta que presente Bruselas para el presupuesto 2021-2027 "como un instrumento de solidaridad y cohesión".Los grupos en la Eurocámara que no respaldarán la resolución son la ultraderecha de Identidad y Democracia (ID) y los Conservadores y Reformistas (ECR).Tampoco la apoyará la Izquierda Unitaria Europea, que, aunque reconoce elementos positivos en el texto mayoritario, cree que no critica lo suficiente las políticas de austeridad y marca objetivos "extremadamente vagos" de cara a la reconstrucción de la economía europea.