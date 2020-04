Sánchez defiende la vuelta al trabajo y que no dejará a nadie atrás

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles el retorno a la actividad laboral no esencial, de acuerdo con patronal y sindicatos y siguiendo las "recomendaciones científicas", y ha asegurado que tal y como se comprometió al activar el estado de alarma el Ejecutivo "no dejará a nadie atrás".



Sánchez ha contestado en la sesión de control del Congreso a una pregunta de la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, quien le ha advertido del riesgo de que la vuelta al trabajo, impuesta a su juicio por las grandes empresas, se haga "a costa" de la salud de los trabajadores y además alargue la pandemia con posibles rebrotes.



Este argumento no lo ha compartido el jefe del Ejecutivo, quien ha destacado que para recuperar la actividad no esencial "nos hemos corresponsabilizado todos", tanto empresarios como sindicatos, y con medidas de apoyo a familias, trabajadores y al tejido productivo mediante una política de rentas "que está beneficiando a un conjunto del 25 por ciento de la población activa".





Un "esfuerzo enorme" y "sin precedentes", ha remarcado Sánchez, que ha recordado que ya cuando anunció la aplicación del estado de alarma se comprometió a que las consecuencias de la pandemia no iban a significar "dejar a nadie atrás"."Hoy es lo que está haciendo el Gobierno en todos los Consejos de Ministros, tratar de dar un enfoque social y no dejar a nadie atrás en esta enorme crisis que desgraciadamente está afectando al conjunto del planeta", ha subrayado.Ha coincidido Sánchez con su interlocutora, eso sí, en que "no hay que contraponer la economía a la salud" y ha subrayado que el porcentaje de aumento de contagios ha pasado del 35 por ciento al 3 por ciento gracias a las medidas de confinamiento al amparo del estado de alarma.También ha apuntado que España, con más de 20.000 test diarios, es uno de los países que más pruebas de la COVID-19 realiza.En todo caso, Sánchez ha asegurado a la portavoz de EH-Bildu que todas las medidas que adopta son "consecuencia" del asesoramiento del Comité Científico que está ayudando al Gobierno en esta crisis.Sin embargo, Mertxe Aizpurua ha recalcado que el retorno a la actividad no esencial "en el mejor de los escenarios posibles" supondrá "una salida más lenta de la pandemia" lo cual acarreará "consecuencias negativas" para la economía y la sociedad.Y ha hecho notar a Sánchez que el Gobierno rechazó la propuesta de EH-Bildu de cierre de las actividades no esenciales para luego decretarlo dos días más tarde, una medida que para este partido debería haberse mantenido."Espero equivocarme, espero que en dos semanas no tengamos que votar nuevamente medidas más drásticas por un rebrote de casos", ha alertado la diputada vasca.Entre tanto, Aizpurua ha reclamado que se garantice un "control férreo" a las empresas para asegurar que cumplen con todas las medidas sanitarias y de seguridad de sus trabajadores, a la par que ha advertido de que "jamás hay que poner las urgencias de unos pocos por encima de lo que es importante para todos".