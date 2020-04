Iglesias pide al PP que vuelva "a la Constitución y al patriotismo"

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha pedido este miércoles al PP que "deje de competir con Vox" y vuelva "a la Constitución Española y al patriotismo" y le ha tendido la mano para hacer frente con un acuerdo a la crisis de la COVID-19.



"Le hago esta recomendación de corazón: dejen ustedes de competir con Vox a ver quién dice la mayor barbaridad y vuelvan ustedes a la Constitución Española y al patriotismo", ha respondido Iglesias al secretario general del PP, Teodoro García Egea, en la primera sesión de control al Gobierno desde que el pasado 14 de marzo se decretó el estado de alarma.



En una sesión de nuevo atípica, con el hemiciclo casi vacío y la mayoría de los diputados siguiendo el pleno desde casa, García Egea ha acusado a Iglesias de conmoverse por la muerte de "Excalibur, el perro del Ébola", y sin embargo -ha dicho- no le ha visto apenado por la muerte de miles de españoles por el coronavirus.





"Ni un solo gesto de luto por más de 18.000 personas muertas", le ha reprochado García Egea en una intervención dura en la que también ha acusado a Iglesias, secretario general de Podemos, de poner por delante su ideología a la salud de los españoles.Por su parte, Iglesias ha invitado a García Egea a reflexionar sobre el papel que está jugando el PP "como principal partido de la oposición en España"."La oposición debe criticar, eso es sensato, pero ¿no le parece a usted que la gente que le ha votado no querría una actitud un poco más constructiva?", se ha preguntado Iglesias en el marco del acuerdo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido a los partidos de la oposición.Y ha insistido en tender la mano al PP para buscar un acuerdo que tenga como base "un mínimo común denominador que es la Constitución Española" y, en concreto, sus "mecanismos de protección social".Iglesias ha indicado que la reconstrucción del país necesita "del concurso de todo el mundo": de las fuerzas de oposición, de los sindicatos y de las empresas.El secretario general del PP ha responsabilizado a Iglesias "de todo lo que está pasando" con la COVID-19 en España, un país con "la mayor tasa de muertos del mundo" que "no son ni picos ni curvas" sino españoles fallecidos en soledad.Además, el vicepresidente segundo del Gobierno ha exigido a Vox respeto y se ha negado a dedicarle "ni medio segundo" por emplear su tiempo del control al Gobierno a hablar de Venezuela y La Sexta cuando el país está atravesando "circunstancias difíciles".Iglesias ha cuestionado la actitud del partido de Santiago Abascal tras la intervención de la diputada Macarena Olana, quien le ha acusado de tratar de imponer en España el modelo chavista de Hugo Chávez y de intentar ilegalizar a Vox."Se desacredita con la intervención que acaba de hacer. Esta Cámara y nuestra sociedad no se merece que este Gobierno dedique ni medio segundo a quien, en unas circunstancias difíciles como las que estamos viviendo, dedica su tiempo para preguntar y controlar al Gobierno para hablar de Venezuela y La Sexta", ha advertido el vicepresidente segundo.La diputada de Vox ha afirmado que la democracia se "desangra" mientras desde el Ejecutivo se está siguiendo "paso a paso" el camino de Chávez en Venezuela.