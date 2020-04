Espadas: “Si dicen que no es recomendable, no habrá Feria”

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, busca que su propuesta de pasar la Feria de Abril al mes de septiembre sea entendida en lo que es: una fórmula con la que conseguir reactivar económicamente la ciudad después del devastador efecto que la pandemia del coronavirus y el estado de alarma asociado ha tenido en las dos principales fiestas de la ciudad en primavera. Ni la Feria de septiembre tendrá el mismo formato que en abril ni la misma afluencia de turistas, viene a aclarar Espadas.

En esa intención del alcalde de dimensionar su propuesta para que nadie se lleve a engaño en el programa Acento Andaluz de 7TV Andalucía, dirigido y presentado por el periodista Fernando Pérez Monguió, el alcalde también quiso dejar claro que la celebración de una Feria en septiembre dependerá de la evolución del virus. “Si las autoridades sanitarias nos dicen que no es recomendable, no la haremos”. A renglón seguido, apuntó que las autoridades sanitarias no han trasladado ninguna información sobre si se podrán hacer este tipo de celebraciones en septiembre: “De hecho, las autoridades sanitarias no se han pronunciado ni sobre el verano”.

Pero mientras llegan las instrucciones, el alcalde de Sevilla va a presentar la semana que viene una propuesta técnica a los grupos políticos del Ayuntamiento sobre el coste que tendría la Feria de septiembre, el operativo que habría que desplegar a partir del mes de agosto y si habría interesados en montar casetas en esas fechas, con “tasas que no se cobrarían igual” que en abril, aclaró Espadas.

El alcalde Espadas se mostró confiado en que el turismo volverá a Sevilla: “La clave va a ser la confianza”. “No voy a renunciar a ser una ciudad turística de primer nivel”, apuntó Espadas en Acento Andaluz, donde sí que reconoció que será más que probable una “ralentización” de las inversiones previstas en la ciudad por empresas y cadenas hoteleras.

Por último, es partidario de posponer la final de la Copa del Rey en el Estadio de La Cartuja hasta que sea posible celebrarla (ya se confirmó su aplazamiento) y no a puerta cerrada, para que así Sevilla pudiera tener en esta cita un revulsivo más para paliar los efectos de la crisis.

Las residencias, "gran punto débil"

El alcalde Juan Espadas reconoció este martes en Acento Andaluz de 7TV Andalucía que las residencias se han mostrado como el “gran punto débil” de esta crisis del Covid-19 y que el momento del análisis de la gestión será cuando todo acabe.