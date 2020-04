Regiones italianas impiden abrir a las librerías, a pesar del Gobierno

Regiones italianas como Lombardía y Piamonte(norte), Lacio (centro) o Campania (sur) han bloqueado la apertura de las librerías italianas, prevista para hoy en un decreto del Gobierno, con ordenanzas locales con las que quieren evitar la propagación del coronavirus.



El Gobierno italiano amplió el pasado viernes las medidas de confinamiento nacional hasta el 3 de mayo, pero consideró que las librerías prestan servicios esenciales y podrían abrir desde hoy, sumándose así a los negocios que no han cerrado durante esta pandemia, como supermercados o farmacias.



Los libreros podrán ahora decidir si abrir o no respetando todas las normas sanitarias aplicadas a otras actividades como los supermercados como el uso de guantes, gel desinfectante, obligación de mascarillas y la distancia de seguridad entre los clientes.





A pesar de la normativa del Ejecutivo, numerosas regiones de todo el país creen peligrosa la vuelta a la normalidad de estas librerías y temen que puedan convertirse en focos de contagio, pues los clientes hojean y tocan los libros constantemente.Los gobernadores de las regiones de Lombardía, Piamonte, Emilia Romaña, Campania y Trentino han optado por impedir que las librerías abran sus puertas, aunque en esta última región podrán hacerlo si están ubicadas en el interior de tiendas de alimentos.En el Lacio, sin embargo, la fecha de apertura se ha pospuesto hasta el 20 de abril, y en Véneto (norte) los libreros podrán trabajar dos días a la semana, siempre y cuando no sean festivos o vísperas, informa el diario italiano "La Repubblica".La distancia de seguridad entre personas en el interior de las librerías del Véneto deberá ser de al menos dos metros, mientras que en Toscana será obligatoria la limpieza de los sistemas de ventilación y una distancia interpersonal de 1,8 metros.El dilema de abrir o no se extiende también a los grupos editoriales: algunos como Feltrinelli o Librai Editori Distribuzione (LED) han optado por mantener sus tiendas cerradas por el momento, mientras que otros como Libraccio abrirán en las regiones en las que esté permitido.La librería independiente de Génova "Bookmorning", situada en el centro histórico de la ciudad, ha explicado en un artículo publicado en las redes sociales los motivos de por qué no abrirá."¿Cómo podríamos en un momento en que las restricciones de movimiento siguen siendo muy estrictas para proteger la salud de todos invitaros a visitarnos como si nada hubiera pasado? ¿Cuáles son las herramientas de saneamiento, prevención y seguridad que debemos implementar?", se preguntan las dos propietarias, Valentina Beronio y Samantha Giribone.Sin embargo, la Asociación Italiana de Libreros sí está a favor de la iniciativa del Ejecutivo y ha cargado contra las regiones que impiden la actividad a estos negocios.