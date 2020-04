Junta prevé terminar esta semana los test a los mayores de residencia

El Gobierno andaluz prevé que a mediados de esta semana se hayan realizado test a los 43.000 mayores que hay en residencias públicas o privadas de la comunidad y permitirá que, si son asintomáticos y han dado negativo en la prueba, se puedan ir de estos centros a los domicilios de sus familiares.



El portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, ha explicado en Canal Sur Radio que algunos mayores ya se han ido con sus familiares, con todas las medidas de seguridad y tras hacerle un test previo que dio negativo.



Ha informado de que hasta el momento se han realizado 14.709 test en las residencias, donde hay 1.378 infectados, por lo que ha subrayado que más del 80 por ciento está asintomático.





Sobre el material para los hospitales, ha manifestado que la "crisis" de suministro de los primeros días que sufrió todo el país "se ha superado", ya que ha ido llegando "regularmente", y ha recordado que en Andalucía "casi el 90 %" lo ha conseguido la Junta.En cuanto a un posible pacto del presidente, Pedro Sánchez, con el resto de partidos, ha expuesto la "máxima lealtad" del Gobierno andaluz con el Ejecutivo nacional y ha defendido que "los pactos de la Moncloa no pueden ser la foto de la Moncloa".Bendodo ve "una buena decisión" que Sánchez se quiera sentar con todos los líderes políticos, pero ha advertido de que hay que ir "con la menta abierta, con voluntad de consenso y sin imposiciones" ya que "no puede ser una pose" para buscar una foto: "El primero que se lo tiene que creer es el presidente del Gobierno".En cuanto a la vuelta a la actividad de parte de la Junta, ha dicho que se trata del equipo directivo para intentar "arrancar el motor" para activar la economía cuando acabe el confinamiento.A partir de mañana habrá reuniones con sindicatos para pactar qué tipo de servicios y cuándo se empiezan a incorporar en el futuro, aunque siempre teniendo en cuenta que hasta el 26 de abril como mínimo hay confinamiento, ha añadido Bendodo.Al ser preguntado sobre las críticas del PSOE por las noticias patrocinadas que se han publicado en varios medios de comunicación, ha dicho que no se ha dedicado dinero a propaganda y ha argumentado que hay acuerdos con distintos medios y lo que se está haciendo es, "dentro de la libertad absoluta" que tienen estos medios, comunicar las decisiones del Gobierno e informar de por qué en Andalucía el impacto del coronavirus es menor que en otras comunidades".Ha mantenido que, por ejemplo, hay mil personas menos ingresadas desde "el pico" del 30 de marzo, y cree que es "obligación" del Gobierno andaluz aportar esos datos y de los medios "contarlo".