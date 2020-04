La Junta calcula que la crisis del coronavirus costará 1.800 millones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha confirmado este domingo, tras la reunión virtual semanal de Pedro Sánchez con los líderes autonómicos, que la crisis del coronavirus costará a las arcas andaluzas alrededor de 1.800 millones de euros. Por ese motivo, Andalucía ha reclamado al Gobierno de la Nación más “apoyo financiero”, que hasta el momento se ha traducido en el campo sanitario en 342 millones de euros.

No ha sido la única petición que ha traslado Moreno Bonilla al presidente del Gobierno. Una vez más, Andalucía ha exigido “previsión y organización” a la hora de repartir el material de seguridad necesario no sólo para sanitarios sino también para trabajadores y personal de servicios esenciales. Entre esos materiales, se encuentran las mascarillas (el Gobierno va a repartir desde mañana lunes 1,87 millones en Andalucía) y los tests rápidos. Los primeros 131.000 que llegaron a Andalucía, la comunidad los ha usado en las residencias de mayores, donde ya han sido testadas 14.709 personas, entre residentes y trabajadores. El índice de contagios está por debajo del 3%, según ha recalcado el presidente de la Junta en su comparecencia telemática. Tras las últimas noticias relacionadas con la situación en las residencias de ancianos, la Junta ha hecho hincapié en este dato, al tiempo que ha insistido en que estará “muy vigilante”. Igualmente, Juan Manuel Moreno ha apuntado que, desde este mismo lunes, los ancianos que no estén contagiados podrán irse de las residencias. En estos momentos, hay 45.000 mayores en este tipo de centros.

En la reunión con los presidentes autonómicos, Andalucía ha puesto a disposición de todas las comunidades los respiradores que empezarán a fabricarse en la comunidad andaluza a razón de medio centenar al día. Estos respiradores ya cuentan con el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento.

El presidente Moreno, que ha pedido que las reuniones telemáticas con las comunidades autónomas cambien de día para que así las propuestas sean tenidas en consideración por el Gobierno de España, ha reclamado a Pedro Sánchez “instrumentos claros" para determinar con exactitud las muertes que se producen por el Covid-19 una vez que se ha abierto otro frente al hacerse público un informe del Instituto Carlos III en el que se advierte de que habría comunidades en las que las muertes por coronavirus podrían ser el doble de las que se están facilitando. “En esta crisis está en juego la credibilidad de las instituciones”, ha subrayado Moreno.

Este lunes se cumple un mes desde la declaración del estado de alarma y con ella del confinamiento de miles de ciudadanos. Un aislamiento ya prorrogado hasta finales de abril y que no se descarta que vaya a más. Pero, pese a ello, las comunidades autónomas piden claridad al Gobierno sobre cómo se hará la llamada “desescalada”. Es decir, cómo se volverá poco a poco a la normalidad. “Queda mucho por hacer y la relajación es el principal enemigo”, ha dicho Moreno Bonilla, que sí ha reconocido, no obstante, que ha solicitado a Pedro Sánchez “información precisa sobre la reactivación de la economía a partir de este lunes” con la vuelta al trabajo de miles de trabajadores y sobre “cuál es la intención” del Gobierno para recuperar la normalidad social. Entre los trabajadores que volverán al trabajo este lunes están los altos cargos de la Junta. El resto de los funcionarios y del personal de la Administración seguirán “como hasta ahora”. Su vuelta y cómo se hará se abordará con los sindicatos en las próximas semanas.

En materia económica, a la reclamación de exoneración de cuotas a las autónomos, el impulso a la colaboración público-privada y a la agilización de los trámites de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, el presidente de la Junta ha pedido bajadas del precio de la luz a los agricultores, la agilización de las devoluciones del IVA y la posibilidad de que las comunidades autónomas también puedan hacer reestructuraciones de su deuda, como así ha permitido la Unión Europea a los Estados.