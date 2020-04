Interior no bajará la guardia ni relajará controles

Los responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han advertido este domingo que no bajarán la guardia ni relajarán los controles aunque mañana vuelva a estar permitida en algunas actividades la vuelta al trabajo, como la construcción, aunque con medidas de seguridad para evitar contagios.



Tanto la comisaria principal de la Policía Nacional Pilar Allué como el general del Estado Mayor de la Guardia Civil José Manuel Santiago, ha dejado claro que seguirán controlando que los ciudadanos cumplan con las restricciones impuestas ante la pandemia de la COVID-19.



En la comparecencia telemática habitual desde el Palacio de la Moncloa del comité técnico de seguimiento del coronavirus, Allué ha recordado que mañana se reinicia labor en algunos sitios, pero esto "no es sinónimo de relajación". "No bajaremos la guardia, porque es por la salud de todos, por el bien de todos", ha apostillado.





Santiago, por su parte, ha insistido en el mismo mensaje y ha recalcado que "esto no ha acabado", por lo que los agentes seguirán vigilantes.Ya respecto a la labor diaria de los cuerpos, Interior cifra en 127 el número de detenidos este sábado por saltarse el confinamiento y en 9.715 los sancionados por ambos cuerpos.Durante la comparecencia, Allué ha destacado el dispositivo de la Policía Nacional para evitar robos en farmacias y ha explicado que en Madrid se han esclarecido 19 atracos a estos establecimientos con la detención de cinco personas.También en Palma de Mallorca se detuvo al autor de cuatro robos y en A Coruña al que perpetró dos.En el ámbito de la Policía Nacional las detenciones crecieron ayer un 5,6 % y ya suman 1.873 los arrestados por este cuerpo desde el inicio de las restricciones y a 130.181 las personas sancionadas.Ayer los agentes impidieron la entrada a 108 personas por las fronteras con Francia y Portugal de las 4.875 controladas. Dos fueron detenidas.Entre las actuaciones policiales, Allué ha mencionado la localización de una pareja que junto con su bebé, y aprovechando que la madre es repartidora, vendían droga a domicilio.También ha subrayado, en el ámbito de la cooperación internacional, la repatriación de 100 peruanos a su país y de 175 rumanos.Mientras, Santiago ha cuantificado en más de 90.000 los identificados ayer por la Guardia Civil, cuyos agentes interceptaron 2.500 vehículos.Desde el confinamiento, ha identificado a 2.877.000 personas y 48.000 vehículos, lo que supone 54 y 2 cada minuto, respectivamente.Ha recordado que el Miércoles Santo identificaron a 174.000 personas, pero no hubo mayor porcentaje de denuncias que otro día, ya que el 94 por ciento se encontraba de manera justificadaUna fiesta de siete jóvenes en la localidad alicantina de Guardamar de Segura; la incautación de 14 dosis de cocaína a tres jóvenes que viajaban en un mismo vehículo, también en Alicante; la detención de un hombre que había hurtado más de 30 kilos de naranjas y limones en Calpe, o el arresto de otro que tenía 90 perros en condiciones "deplorables", son algunas de las intervenciones que ha destacado Santiago.En los últimos cinco días la Guardia Civil ha contactado con 1.528 centros y residencias para ver sus necesidades y darles apoyo.