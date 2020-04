La Junta dice que "lo más complicado" del virus ha pasado

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha asegurado este domingo que "lo más complicado" de la crisis sanitaria del coronavirus ha pasado y queda "el último tirón", por lo que ha pedido a los andaluces que no se relajen y sigan "con la guardia en alto".



Bendodo ha señalado que Andalucía alcanzó el pico de contagios el pasado 30 de marzo, fecha en la que había unos 2.700 ingresados en los hospitales por el Covid-19, y más de 450 en las unidades de cuidados intensivos, frente a los 1.656 hospitalizados y 366 en UCI a día de hoy.



"Ese dato nos debe llevar a la esperanza", ha dicho el portavoz del Gobierno andaluz en una entrevista en la Cadena SER, en la que ha señalado que las cifras han empezado a descender "de forma importante" pero que eso "no puede servir para relajarse, sino que hay que seguir con la guardia en alto".





Ha pedido a los andaluces que "igual que están siendo un ejemplo de confinamiento lo sean en este último tirón que queda" y ha lanzado un "mensaje de orgullo" por la actitud de los ciudadanos y por hechos como la fabricación de respiradores propios.El consejero de la Presidencia ha pedido al Gobierno español que "se tomen decisiones más rápidas" y ha opinado que el presidente Pedro Sánchez "tiene un socio de gobierno que le lastra", además de recordar que "el virus no tiene ideología política ni entiende de territorios"."Sólo podemos vencerle estando todos unidos", ha subrayado Bendodo, que ha mostrado la "absoluta lealtad" de la Junta con el Ejecutivo central pero ha advertido que "eso no quita que haya que reivindicar material que no ha llegado, porque tenemos la obligación de defender a Andalucía".Por otra parte el portavoz de la Junta ha indicado que ya se han dado algunos casos en los que las familias de ancianos en residencias se los han podido llevar a sus domicilios si han dado negativo en el test del coronavirus y, sobre la reanudación del curso escolar, ha señalado que la decisión última la debe tomar el Gobierno porque debe ser común para todas las comunidades autónomas.