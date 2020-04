Carta de sanitarios riojanos: no estás solo, te tocamos con la mirada

"No estás solo/a, convivimos con otras muchas personas que están viviendo lo mismo que tú. Estamos con vosotros apoyándoos en esto, con nuestra presencia humana y profesional a vuestro servicio"; y, a pesar de que el contacto físico tiene que limitarse al mínimo, "te tocaremos con la mirada".



Así finaliza la carta que todos los pacientes por coronavirus ingresados en el Hospital San Pedro de Logroño reciben a su llegada, firmada por el personal sanitario que interviene en sus cuidados.



"Dentro de la habitación estaremos poco tiempo, fuera te dedicamos mucho. Tranquilidad", le transmiten en esta carta al enfermo, al que desean que durante su ingreso en el hospital se sienta atendido, cuidado y protegido.





La empatía y la necesidad de humanizar la situación creada por esta pandemia fueron algunas de las razones que llevaron al Gobierno de La Rioja a entregar esta carta a los pacientes, para que sepan que "estamos a su lado", ha relatado a Efe su consejera de Salud, Sara Alba, quien sigue esta crisis sanitaria desde su despacho en el hospital.Alba, que se emociona al leer la carta, reconoce que se trata de "curar, cuidar y humanizar", por lo que hablaron con otras comunidades autónomas y el Gobierno riojano optó por entregar este documento para informar al paciente sobre el procedimiento habitual para atenderle en el hospital y que "entienda lo que está pasando".En la carta, encabezada por "querido/a paciente", se le explica que es natural que sienta "temor" al ingresar, pero "queremos que sepas que estaremos a tu lado durante todo este proceso", en el que todo el personal que entre en su habitación irá protegido con ropa especial, mascarilla, guantes y gafas, lo que dificultará su reconocimiento."Nos presentaremos por nuestro nombre y, poco a poco, irás reconocimiento nuestras voces" y, dado que el contacto físico con el paciente tiene que limitarse al mínimo, "te tocaremos con la mirada, estaremos próximos, a pesar de las barreras".El personal de limpieza, celadores, técnicos de rayos, enfermeros y médicos saben cómo se siente el paciente física y emocionalmente y se preocupan por su situación.Le avisan que el personal sanitario, cuando sea requerido, necesita tiempo para prepararse, por lo que "ten paciencia, es mejor que lo hagamos con la calma que requiere la colocación del equipo para proteger la salud de todos"."Todos somos seres humanos. Puede que en ocasiones nos sientas poco expresivos o bajos de ánimo...influidos también por lo que estamos viviendo. Seguro que lo entiendes", pueden leer los pacientes, a los que recuerdan que deben llevar la mascarilla puesta la mayor parte del tiempo posible y cuando entren en su habitación.Los sanitarios no hacen esa petición por temor, sino por cumplir con la normativa establecida; y le avisan que solo entrará en la habitación un médico, puede ser que no sea el mismo todos los días, pero "tu caso será valorado a diario por muchos".Al final de la mañana, y "mientras la situación lo permita", el personal sanitario llamará a la persona que le indique el paciente para darle información, pero "si en algún momento estamos saturados, si esa persona no recibe información, significará que tú estás bien", aunque también pueden pedirle que informe directamente a sus familiares.