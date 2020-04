Las muertes se disparan en EE.UU. mientras Trump medita abrir economía

Estados Unidos superó este sábado a Italia como el país con más fallecidos en el mundo por el coronavirus, con más de 20.000, y registra además ya más de medio millón de contagiados, a la vez que el presidente Donald Trump contempla ya una paulatina reapertura de la economía que podría iniciarse a comienzos de mayo.



Según los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkins, hay ya 20.071 muertos y 506.188 contagiados.



De esa forma, EE.UU. se sitúa como foco central de la pandemia global tanto por muertos como por contagiados por delante de Italia, donde han fallecido 19.468 personas y hay 152.271 personas contagiadas; y España, con 16.353 fallecidos y 161.852 positivos.





Mientras en estos dos países europeos parece confirmarse la ralentización en ritmo de contagios y fallecimientos, en Estados Unidos los expertos vaticinan que sigan al alza ya que se considera que aún no se ha llegado al pico.El epicentro del brote del país es Nueva York, con más de 8.000 fallecidos, aunque ya hay casos confirmados de coronavirus en los 50 estados del país.El estado Wyoming, en el oeste del país, es el único en el que no se ha registrado aún una muerte por el virus.Estados Unidos cuenta por ahora con uno de cada tres infectados y un 20 % de los fallecidos en todo el mundo, de acuerdo a la última actualización de datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que situó los contagios locales en 1,61 millones y las muertes en 99.690 personas.Las curvas de incidencia de la pandemia muestran estabilización en Europa y Asia, donde surgió el brote, pero no en América donde la epidemia sigue una tendencia ascendente, de acuerdo a la OMS.Pese a las alarmantes cifras de fallecidos y contagiados, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado optimista sobre la reactivación de la economía, lo que ha generado preocupación entre los expertos."Es el virus el que decide cuándo es apropiado o no de que el país se vuelve a abrir. Lo que estamos viendo son señales favorables. Pero yo querría ver una clara y contundente indicación (...) para no hacerlo de manera prematura", afirmó Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas y miembro del grupo de trabajo de la Casa Blanca frente al coronavirus.Hasta hace poco, Trump quería que el país volviera a la normalidad el 12 de abril, aunque luego aceptó que sería necesario esperar al menos hasta el 1 de mayo.Para poder reanudar la actividad económica a comienzos de mayo, el mandatario ha creado un grupo de trabajo con ese objetivo específico.Este viernes, en una rueda de prensa, Trump pidió esperar a ver el desarrollo del virus en las próximas semanas y prometió que escuchará "con mucha atención" a sus asesores en temas de salud pública, aunque volvió a incidir en las ventajas de acabar con el parón económico cuanto antes.Casi 17 millones de trabajadores han perdido su trabajo en apenas 21 días, después de que la semana pasada otros 6,6 millones solicitaran el subsidio por desempleo en Estados Unidos, lo que representa la muestra más significativa del impacto de la pandemia del coronavirus en la economía debido a la paralización de la actividad."Tendré que tomar una decisión, y solo le pido a Dios que sea la decisión correcta. Pero diría sin lugar a dudas, que es la decisión más importante que he tenido que tomar", admitió.A nivel federal, la Casa Blanca había estimado que el coronavirus podría dejar entre 100.000 y 240.000 muertos, pero esta semana redujo esa proyección hasta dejarla en 60.000.En total, 42 de los 50 estados del país, además de Puerto Rico y el Distrito de Columbia, han emitido decretos para obligar a sus ciudadanos a quedarse en casa, lo que supone que aproximadamente el 95% de la población estadounidense (unos 316 millones de personas) se encuentran recluidos.