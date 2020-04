De la Torre agradece las muestras de cariño tras su operación

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que se encuentra en la UCI del Hospital Chip de la capital después de haber sufrido una intervención quirúrgica a causa de un hematoma subdural en la cabeza, ha agradecido a través de las redes sociales las muestras de cariño y apoyo recibidas tras conocerse su dolencia y la operación a la que tuvo que someterse de urgencia este sábado por la tarde. El alcalde pasará a planta a lo largo de esta mañana, tal como han decidido los doctores Miguel Ángel Arráez y Guillermo Ibáñez, quienes ayer le operaron. De la Torre evoluciona favorablemente y ha pasado la noche bien, sin incidencia alguna.

Además de dar las gracias, De la Torre asegura que las muestras de cariño recibidas le "llenan de emoción y de ánimo" en estos momentos.

En un tuit recogido por Viva Málaga el regidor capitalino indica "Muchísimas gracias a todos por vuestras muestras de cariño, que me llenan de emoción y de ánimo. Cuando pueda os responderé uno a uno: me han contado sobre #fuerzaPaco. Estoy bien. Sigo en la UCI pero espero que me pasen a planta hoy mismo. Un abrazo muy fuerte FTP".

Muchísimas gracias a todos por vuestras muestras de cariño, que me llenan de emoción y de ánimo. Cuando pueda os responderé uno a uno: me han contado sobre #fuerzaPaco. Estoy bien. Sigo en la UCI pero espero que me pasen a planta hoy mismo. Un abrazo muy fuerte FTP — Paco de la Torre (@pacodelatorrep) April 12, 2020

Hace referencia el alcalde en su post de twitter al hastag #FuerzaPaco con el que se ha llenado la red social de muestras de cariño hacia él.

De la Torre incluso asegura en su comentario que "Cuando pueda os responderé uno a uno" y asegura que se encuentra todavía este domingo por la mañana, en la UCI del centro hospitalario, a la espera de ser pasado a planta.

Y es que han sido muchísimos los mensajes que se han ido añadiendo en las redes sociales tanto por parte de dirigentes institucionales como políticos, representantes del mundo de la cultura o de ciudadanos en general, pero no sólo de Málaga, todos para desear una pronta recuperación al alcalde popular.

De la Torre fue operado por los doctores Miguel Ángel Arráez y Guillermo Ibáñez, quienes durante poco más de una hora le practicaron una craneostomía y una evacuación, es decir, han logrado drenar el hematoma --derrame-- que el paciente presentaba.