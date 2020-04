El 'New England Journal of Medicine' publica datos de Remdesivir

Gilead Sciences presentó un análisis entre 53 pacientes hospitalizados con complicaciones graves de Covid-19 que fueron tratados con el antiviral en investigación Remdesivir a través de su programa de uso compasivo. Tras ver que la mayoría mostró mejoría, los resultados se publicaron en 'The New England Journal of Medicine'.

Remdesivir es un fármaco en investigación que todavía no ha sido aprobado y cuya eficacia y seguridad para el tratamiento del Covid-19 aún no ha sido demostrada.

Casi dos tercios de los pacientes (64%) de esta cohorte requerían ventilación mecánica al inicio del estudio, incluidos cuatro pacientes con oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).

El tratamiento con Remdesivir se asoció con una mejoría en la necesidad de oxigenoterapia en el 68% de los pacientes, tras una mediana de seguimiento de 18 días desde la primera dosis.

Más de la mitad de los pacientes con ventilación mecánica fueron extubados (57%) y casi la mitad de todos los pacientes (47%) fueron dados de alta del hospital después del tratamiento con Remdesivir.

Tras 28 días de seguimiento, la incidencia acumulada de mejoría clínica, definida como alta hospitalaria y/o al menos mejoría de dos puntos en una escala predefinida de seis puntos, fue del 84% según el análisis de Kaplan-Meier. La mejoría clínica fue menor en los pacientes con ventilación invasiva frente a los que tenían ventilación no invasiva y en aquellos con al menos 70 años.

De todos modos, desde Gilead Sciences, destacan que los datos del uso compasivo tienen sus limitaciones debido al pequeño tamaño de la cohorte, la duración relativamente breve del seguimiento, la posible ausencia de datos debido a la naturaleza del programa y la falta de un grupo de control aleatorizado. Por ello se están realizando diferentes estudios de fase 3 para determinar la seguridad y eficacia de Remdesivir como tratamiento del coronavirus.

“Actualmente no existe un tratamiento probado para Covid-19. No podemos sacar conclusiones definitivas de estos datos, pero las observaciones en este grupo de pacientes hospitalizados que recibieron Remdesivir son esperanzadoras", comentó el doctor Jonathan D. Grein, director de Epidemiología del Hospital Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, y autor principal del artículo de la revista. "Esperamos los resultados de ensayos clínicos controlados para potencialmente validar estos hallazgos", prosiguió.

La tasa de mortalidad general en esta cohorte fue del 13%. El porcentaje de mortalidad fue mayor en el subgrupo de pacientes con ventilación invasiva (18%), en comparación con aquellos que requerían oxigenoterapia no invasiva (5%). Los factores asociados con un mayor riesgo de mortalidad incluían la edad por encima de 70 años y los niveles de creatinina sérica basales altos, que indican una función renal disminuida.

Se observaron elevaciones de enzimas hepáticas leves a moderadas (23%) en esta cohorte y no se detectaron nuevas señales de seguridad durante la terapia con Remdesivir a corto plazo.

Ahora, según Gilead Sciencies, "se necesitan datos procedentes de ensayos clínicos aleatorizados, actualmente en curso, para proporcionar evidencia científica sólida del impacto clínico del tratamiento con Remdesivir".

"Si bien los resultados observados en este análisis del uso compasivo son alentadores, los datos son limitados", dijo Merdad Parsey, director Médico de Gilead. “Gilead tiene múltiples ensayos clínicos en marcha con Remdesivir cuyos primeros datos se esperan en las próximas semanas. Nuestro objetivo es sumar evidencias lo más rápido posible para poder evaluar completamente su potencial y, si corresponde, apoyar un uso más amplio de este medicamento en investigación."

ENSAYOS CLÍNICOS

Así Gilead está desarrollando dos ensayos clínicos de fase 3 con Remdesivir, los estudios Simple, en países con alta prevalencia de Covid-19. Se esperan datos en pacientes con enfermedad grave este mismo mes, mientras que los datos en pacientes con enfermedad moderada se prevén para mayo.

Además, Gilead está colaborando con múltiples ensayos clínicos dirigidos por otras organizaciones, incluidos dos estudios realizados en la provincia de Hubei, China. Gilead ha sido informado de que el estudio en China en pacientes con enfermedad grave se tuvo que finalizar antes de lo previsto debido al bajo reclutamiento de pacientes; la compañía espera la publicación de estos datos para realizar una revisión en profundidad de los resultados. Mientras, el otro estudio realizado en China, para pacientes con enfermedad leve a moderada, aún está en curso.

El estudio global de Remdesivir dirigido por el Niaid (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, de EEUU) continúa reclutando pacientes y se anticiparán datos de este estudio en mayo. Finalmente, se están relizando estudios adicionales de Remdesivir y otros tratamientos de investigación para Covid-19, bajo un protocolo de la Organización Mundial de la Salud, que también han comenzado a incluir pacientes en países de todo el mundo.

USO COMPASIVO

Desde el 25 de enero de 2020, Gilead ha estado proporcionando acceso de emergencia a Remdesivir para pacientes con complicaciones graves de Covid-19 que no podían participar en los ensayos clínicos en curso. Más de 1.800 pacientes han sido tratados con Remdesivir a través de protocolos individuales de uso compasivo.

Esta cohorte evaluó datos de 53 pacientes en Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón que recibieron al menos una dosis de Remdesivir antes del 7 de marzo de 2020 inclusive a través del programa de uso compasivo de Gilead. Todos los pacientes fueron hospitalizados con una infección respiratoria grave aguda por coronavirus 2 (SARS-CoV-2) y una saturación de oxígeno menor o igual al 94% o necesidad de oxigenoterapia. La duración media de los síntomas antes del inicio de Remdesivir fue de 12 días. La mayoría de los pacientes (75%) eran hombres mayores de 60 años con comorbilidades como hipertensión, diabetes, hiperlipemia y asma. Estos tres factores en combinación se han asociado con peores resultados en la evolución de Covid-19.

El tratamiento previsto era un ciclo de Remdesivir de 10 días, que consistía en una dosis de carga de 200 mg administrada por vía intravenosa el día 1, seguido de 100 mg diarios durante los nueve días restantes de tratamiento.

De los 53 pacientes incluidos en el análisis, el 75% recibió el ciclo completo de Remdesivir de 10 días, el 19% recibió 5-9 días de tratamiento y el 6% recibió menos de 5 días de tratamiento. El seguimiento continuó durante 28 días después del inicio del tratamiento. Cuatro pacientes discontinuaron Remdesivir prematuramente, uno debido al empeoramiento de la insuficiencia renal preexistente, otro debido a un fracaso multiorgánico y otros dos debido a la elevación de las transaminasas añadiéndose en un paciente una erupción maculopapular.

No hubo variables de evaluación preespecificadas para este programa. Como parte del análisis, se cuantificó la tasa de eventos clínicos claves, incluyendo el cambio en los requerimientos de oxigenoterapia, el alta hospitalaria, los eventos adversos que condujeron a la interrupción del tratamiento con Remdesivir y la mortalidad.

Además, el análisis evaluó la proporción de pacientes con mejoría clínica, definida como alta hospitalaria y/o mejoría clínica de al menos dos puntos en una escala de seis puntos que refleja el estado de hospitalización y la necesidad de oxígenotearpia, según lo recomendado por el Grupo de I+D de proyectos de la Organización Mundial de la Salud.

Remdesivir es un análogo de nucleótido en investigación con actividad antiviral de amplio espectro tanto in vitro como in vivo en modelos animales contras múltiples patógenos virales emergentes, incluidos el Ébola, Marburg, MERS y SARS. Las pruebas in vitro realizadas por Gilead han demostrado que Remdesivir es activo contra el virus que causa Covid-19. La seguridad y eficacia de Remdesivir para tratar Covid-19 se está evaluando en múltiples ensayos clínicos en fase 2 y 3 actualmente en curso. Se esperan datos iniciales de ensayos clínicos a mediados de abril.