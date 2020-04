Los técnicos de Sanidad no tienen constancia de reinfecciones de Covid

Los técnicos del Ministerio de Sanidad han asegurado que no tienen constancia de que en España se hayan registrado casos de reinfección de coronavirus sino al contrario, ya que estiman que cuando una persona se contagia con el virus produce un serie de anticuerpos que la protege de una nueva infección.



Es la explicación que ha ofrecido la jefa de área del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, María José Sierra, en la rueda de prensa telemática diaria del comité técnico, en la que ha sido preguntada sobre si los pacientes curados de coronavirus pueden volver a infectarse, como investiga la OMS, tras un aviso de Corea del Sur.



"Constancia no hay, es un virus nuevo, estamos enfrentándonos al día a día y aprendiendo el impacto que tiene en la salud. No tenemos casos recogidos al menos en España de que haya sucedido eso", ha dicho .