"El impacto económico en Andalucía no será mayor que en España"

El presidente del Observatorio Económico de Andalucía (OEA), Francisco Ferraro, ha vaticinado que el impacto económico de la crisis sanitaria en Andalucía "no será menor pero tampoco significativamente mayor que en España", y ha valorado las medidas económicas, fiscales, sociales y de apoyo al sector empresarial aprobadas por el Gobierno para evitar que la "economía se hunda".



En declaraciones a Efe, Ferraro, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, ha precisado que la repercusión socio-económica de la pandemia dependerá de la duración de la crisis sanitaria y del hallazgo de vacunas o retrovirales que se encuentren para frenar o acabar con el COVID-19.



En cualquier caso, ha dejado claro que en todo el mundo desarrollado el impacto económico de esta pandemia es "considerable" y España, al igual que Andalucía y el resto de regiones europeas, acusará la caída de la producción como consecuencia de las restricciones impuestas a determinadas actividades y a la movilidad de los ciudadanos para evitar la expansión del virus entre la población.





La caída de la producción en las primera semanas desde que se decretó a mediados de marzo el estado de alerta es intensa, aunque desigual por sectores, con más impacto en las actividades vinculadas al turismo, que tiene mucho peso en la economía andaluza pero no tanto como en otras regiones como Cataluña, Baleares o Canarias, ha apuntado Ferraro.Por el contrario, la industria agroalimentaria, muy relevante en la economía andaluza, no registra ninguna caída ni tampoco apenas la agricultura dado que son sectores que no están afectados por las limitaciones temporales en la producción.Igualmente, esta crisis ha repercutido positivamente en las actividades sanitarias y en los servicios sociales, así como en las administraciones públicas donde la producción se contabiliza por los ingresos de los funcionarios y empleados públicos, ha explicado Ferraro.También se sostienen muchas actividades gracias al teletrabajo, ha apuntado el presidente del OEA.Otras ramas como la construcción -con protagonismo en la economía andaluza- y la industria -con menos peso- se han visto afectadas por el parón temporal de dos semanas decretados hasta la próxima semana, aunque retomarán su ritmo después de Semana Santa.Desde la vertiente de la demanda, ha indicado que el consumo privado se mantiene en buena medida por los ahorros, por los salarios, por las prestaciones y por las rentas que se han puesto en marcha para los colectivos más vulnerables, así como por el impulso dado a los expedientes de regulación temporal de empleo para evitar despidos ante el cese temporal de la producción.En este sentido, ha defendido lo acertado de aplicar ERTE en el terreno laboral, así como las medidas fiscales y de apoyo a las empresas y a los colectivos más vulnerables que, en definitiva, es "lo que evita que esto se hunda porque, si no, se entraría en una crisis financiera más grave que la de 2008", ha augurado.Con los datos disponibles hasta la fecha, ha vaticinado que, en el mejor escenario posible, la recuperación económica en España será en forma de U con un despegue lento y gradual hasta volver al punto de partida, que tardaría un tiempo.Asimismo, ha apoyado la propuesta del gobierno español y del italiano de que se mutualice la deuda con la emisión en la UE de 'coronabonos' para afrontar los gastos crecientes que tendrán las administraciones y con un escenario de caída de los ingresos públicos, ya que, si España tiene que recurrir a endeudarse más, aumentará la prima de riesgo y elevará el coste de la deuda, lo que a su vez "hace inviable el sostenimiento de las políticas públicas", ha apostillado.