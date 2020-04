ERTE, teletrabajo o moratoria, términos cotidianos con la crisis

La crisis económica asociada a la lucha contra la expansión del coronavirus ha convertido en cotidianos términos como ERTE, teletrabajo o moratoria, de la misma manera que durante la crisis financiera de 2008 se popularizaron otros como rescate o prima de riesgo.



ERTE: El Expediente de Regulación Temporal de Empleo es un procedimiento que permite reducir la jornada o suspender el contrato de trabajo manteniendo a los trabajadores de alta en la Seguridad Social. El Gobierno ha agilizado y bonificado esta figura con el objetivo de que las empresas mantengan el empleo mientras dura la paralización de la actividad.



TELETRABAJO: En 2019 el 90,7 % de los ocupados no trabajó ningún día en su domicilio particular, una situación que ha cambiado a causa de la crisis del coronavirus, que posiblemente ha convertido el teletrabajo en la fórmula más utilizada, tal y como ha pedido el Gobierno, que ha flexibilizado la ley para que los propios trabajadores puedan hacer la evaluación de riesgos de su puesto.





MORATORIA: El aplazamiento de obligaciones de pago es una de las medidas tomadas por el Ejecutivo para impedir que la pérdida de ingresos lleve a familias o profesionales a incurrir en impagos. La moratoria hipotecaria, la de las cuotas de los autónomos a la Seguridad Social y la de créditos al consumo son las principales.AVAL PÚBLICO: Es la garantía que aporta el Estado a la devolución de los préstamos concedidos a empresas privadas. El Gobierno ha anunciado que avalará hasta 100.000 millones de euros para facilitar que las empresas obtengan créditos y tengan liquidez para afrontar pagos.DIVIDENDO: Es la parte del beneficio de las empresas que se distribuye entre sus accionistas. El BCE y las autoridades europeas de banca y de seguros han recomendado a bancos y aseguradoras que no repartan dividendo.HIBERNACIÓN ECONÓMICA: Reducción de la actividad económica a la mínima esencial con vigencia del 30 de marzo al 9 abril para limitar aún más la movilidad de personas.ACTIVIDAD ESENCIAL: Aquellas que no paran durante el periodo de hibernación como alimentación y bienes de primera necesidad, sanidad, fuerzas de seguridad del Estado, Ejército, servicios de telecomunicaciones e información, luz, gas, personal de limpieza de estas empresas, cuidadores de mayores y menores, servicios funerarios, tintorerías, medios de comunicación, asesoría legal y gestoría administrativa, recogida de basura, gasolineras, estancos, bancos, Correos o mensajería, entre otros.PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE: Figura de nueva creación por la que los trabajadores de las actividades no esenciales que paran durante hibernación siguen recibiendo su salario, a cambio de recuperar esas horas en lo que resta de año. En la práctica supone generar una bolsa de horas a favor de la empresa, respetando los límites y tiempos de descanso establecidos en la norma laboral.RENTA MÍNIMA: O ingreso mínimo vital, que constituye un compromiso del Ejecutivo para esta legislatura y cuya puesta en funcionamiento podría adelantarse para evitar un aumento del riesgo de pobreza y la desigualdad asociado a la crisis del COVID-19.SEGURO EUROPEO DE DESEMPLEO: Propuesta sin implementar de instrumento permanente para que la UE complemente los sistemas de paro nacionales. Con motivo de la crisis del coronavirus se ha adoptado una versión de emergencia con un fondo de 100.000 millones para conceder préstamos a los países más afectados, como España e Italia, para ayudarles a costear medidas destinadas a evitar los despidos.CORONABONOS: O eurobonos o emisión de deuda mutualizada, un instrumento para financiar la recuperación que reclaman varios países de la UE, como España, Italia o Francia. La oposición cerrada de países como Alemania, Austria u Holanda hacen inviable por el momento una iniciativa que supondría la emisión de bonos respaldada con garantías de todos los Estados miembros.DINERO HELICÓPTERO: Política monetaria o fiscal expansiva que pueden aplicar los gobiernos o los bancos centrales que consiste en dar de forma directa dinero a los ciudadanos con el fin de estimular la economía. Se trata de un término empleado en los años 70 por el premio Nobel de Economía Milton Friedman que asemejaba esta medida a un helicóptero tirando dinero a los ciudadanos.GEOLOCALIZACIÓN: De actualidad por la decisión del Gobierno de estudiar la movilidad de la población durante el confinamiento a partir de datos anónimos de las operadoras de telefonía móvil, así como por la puesta en marcha de la aplicación móvil oficial de autodiagnóstico del coronavirus que permite validar que el usuario se encuentra en la comunidad autónoma que declara estar.IMPRESIÓN 3D: Tecnología de modelado que permite fabricar una pieza en tres dimensiones mediante la superposición de materiales en capas a partir de un prototipo o modelo digital. Ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, se está usando para fabricar pantallas protectoras así como respiradores artificiales, entre otros materiales.RECUPERACIÓN EN V,U o L: Estas tres letras representan la rapidez con la que la economía se puede recuperar tras la abrupta crisis provocada por la restricción de la movilidad para frenar la epidemia. La V implica una recuperación inmediata en cuanto se retome la actividad normal, la U supone una tardanza mayor y la L, el prolongamiento de la recesión.