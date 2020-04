El coronavirus sufre un frenazo con 4.572 contagios y 605 muertos

El coronavirus ha registrado este viernes su mayor frenazo desde que estallara la pandemia y deja la tercera bajada consecutiva en el número de casos, que alcanzan los 157.022 tras sumar 4.576 nuevos contagios, y arroja otras 605 muertes, la cifra más baja en 17 días, lo que hace un total de 15.843.



Otras 3.603 personas se han recuperado de la COVID-19, un 6,9 % más, con lo que ya son 55.668, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, que ya no ofrece el recuento total de pacientes ingresados en las UCI a la espera de que las comunidades notifiquen las cifras acumuladas de los mismos.



De esta forma, aunque España sigue siendo el segundo país del mundo en número de contagios, por detrás de Estados Unidos, el avance del coronavirus ha tocado su menor incremento de positivos, que han aumentado un 3 % en las últimas 24 horas, por detrás del alcanzado el pasado lunes 6, que fue del 3,2 %.



También la subida de fallecidos se ha ralentizado hasta llegar a su mínimo incremento hasta hoy, que es del 3,97 % respecto a ayer; en números absolutos no se veía una cifra más baja desde el 24 de marzo, cuando fallecieron 514 personas.



Las altas, por su parte, han aminorado un punto y medio en una jornada, al pasar del 8,42 % del cómputo de ayer al 6,9 %. No obstante, los curados representan ya el 35,45 % de los casos.



Madrid sigue siendo la comunidad con más contagios con 44.783 personas, pero además han fallecido 5.972 y 22.414 se han curado. La segunda comunidad más afectada por la pandemia continúa siendo Cataluña, donde este jueves son 31.824 los casos confirmados, 3.231 los muertos y 13.513 las personas curadas.



Castilla La Mancha ocupa el tercer lugar con 13.063 contagiados, 1.431 fallecidos y 1.982 personas que han logrado curarse; mientras que en Castilla y León son 11.102 los casos confirmados, 1.129 los muertos y 3.506 los curados.



La quinta comunidad en número de contagios es el País Vasco, con 10.103, además han fallecido 729 personas y 4.680 personas han conseguido curarse.