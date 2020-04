Iglesias asegura que ningún gobierno estaba preparado para la pandemia

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha defendido este viernes que ni este Gobierno ni otros estaban "preparados" para una pandemia como la del COVID-19, por lo que ha defendido ser "extremadamente humildes" en este asunto.



"Debemos ser extremadamente humildes, y ni nosotros ni otros gobiernos estábamos preparados para una pandemia como esta", ha señalado Iglesias en una entrevista en TVE en la que ha remarcado la necesidad urgente de un "ingreso mínimo vital puente" para familias que se encuentran en situación "desesperada" y no pueden acudir ni al seguro de desempleo ni a las condiciones de un ERTE.



Cuestionado por los temas que abordará el Consejo de Ministros extraordinario para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, el vicepresidente se ha referido a la ampliación de la línea del Instituto de Crédito Oficial que va abordar el Ejecutivo para las pequeñas y medianas empresas.





"Lo que hay que hacer es sacar lecciones, y la primera es que necesitamos una sanidad pública mucho más fuerte. No puede ser que los trabajadores de la sanidad pública trabajen en condiciones de precariedad, con eso hay que terminar", ha comentado.Iglesias cree que tampoco se puede admitir que un país no tenga una industria que le permita producir de manera autónoma equipos de protección individual y respiradores, y que tenga que recurrir a "un mercado internacional especulativo" en el que, según ha admitido, no se ha tenido la capacidad "en el tiempo que era necesario" para adquirir mascarillas y material hospitalario.No obstante, Iglesias ha valorado que algunas cosas se han hecho bien -ha citado el reconocimiento de la OMS-, y ha citado el decreto de confinamiento antes que en otros países, la actuación del personal sanitario que "se está jugando la vida y la salud para protegernos" y la de las fuerzas de seguridad y todos los profesionales que han garantizado la alimentación en supermercados."Nadie se imaginaba hace unos meses que nos íbamos a enfrentar a una emergencia como ésta. No reconocer esto es estar fuera de la realidad", ha incidido el vicepresidente.Iglesias ha ahondado en la necesidad de la unidad para afrontar una emergencia como ésta y ha considerado que el constitucionalismo social, la defensa de lo público y una apuesta por una Europa que "por fin" sea solidaria debe ser el mínimo común denominador "que una a todos", también a sindicatos y empresarios.Según Iglesias, este jueves se produjo en Europa un avance "interesante, en la buena dirección" porque "sólo desde la solidaridad vamos a enfrentar una emergencia como ésta".