CEOE rompe con Trabajo por "deslealtad" del Gobierno a los empresarios

Las patronales de empresarios CEOE y Cepyme han señalado que este viernes no acudirán a la reunión prevista con el Gobierno y los sindicatos sobre el diálogo social ante la "deslealtad" que ha mostrado el Ejecutivo con los empresarios al señalar que analizan un ingreso mínimo vital transitorio.



Ambas confederaciones han negado este jueves, en un comunicado, que se les haya hecho partícipes de la negociación de un ingreso mínimo vital "ni que se haya sometido a su discusión en el diálogo social".



Las patronales han mostrado sus discrepancias con el comunicado que ha emitido la vicepresidencia segunda que dirige Pablo Iglesias y en el que se señala que éste ha podido constatar, mediante conversaciones telefónicas, que grandes empresarios de grupos económicos muy relevantes ven adecuada y positiva la implantación de un ingreso mínimo vital transitorio o "puente" hasta la creación de uno permanente.





Según la Vicepresidecia segunda, Iglesias habría intercambiado diferentes documentos con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.Las patronales niegan haber sido partícipes de la negociación de tal iniciativa y han acusado al Gobierno de coalición de "manipulación interesada" para que den apoyo a una propuesta de partido, que "nada tiene que ver con un acuerdo consensuado en lo que debería ser el cauce habitual con los interlocutores sociales, que forman parte de la mesa de diálogo y que siempre han estado de acuerdo en no dejar a nadie atrás en esta crisis".En estas condiciones, han explicado que "se hace imposible participar mañana en la reunión a la que hemos sido convocados por el Ministerio de Trabajo".El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado precisamente en el Pleno del Congreso que varios ministerios trabajan en una propuesta para implantar una renta básica o un ingreso mínimo vital cuanto antes, pero no ha adelantado este esquema.Lo cierto es que el vicepresidente de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias; los ministros de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, han mantenido hoy reuniones con CCOO y UGT, y con las organizaciones del Tercer Sector, como Cáritas, Cermi, Oxfam, AEPN, Facua y Plataforma del Tercer Sector para tratar este ingreso.Según el comunicado de vicepresidencia estos agentes sociales han apoyado la puesta en marcha con carácter urgente de un ingreso mínimo vital puente que garantice que las personas más vulnerables cuenten con ingresos con los que poder afrontar esta crisis.CCOO ha reconocido este encuentro pero en una nota de prensa no desvela que se haya tratado este ingreso mínimo vital transitorio y el secretario general del sindicato, Unai Sordo, solo ha añadido "la necesidad de dotar de una prestación social de emergencia para los miles de trabajadoras y ciudadanos que han perdido sus empleos o sus ingresos"."Es necesario avanzar en definir un ingreso mínimo vital" ha incidido CCOO que a recordado la iniciativa legislativa popular que ya planteaba una renta mínima.