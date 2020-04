Un 44% de los hogares se quedó sin mascarillas, según un estudio

¿Existen hogares ardilla? y ¿hogares Matrix?. El impacto emocional del confinamiento de las familias españolas varía según edades y perfiles sociales, según un estudio que arroja datos como que un 44% de hogares se quedó sin mascarillas y un 31% sin gel desinfectante en plena crisis del coronavirus.



La novedad del estudio, elaborado por la consultoría de investigación de mercados Salvetti Llombart reside, según ha afirmado a Efe su director Fernando Trias de Bes, en que no trata sobre qué hacen los españoles ante el confinamiento, sino qué tipos de hogares existen en España en función de lo que hacen o sienten ante este escenario hasta hace poco impensable.



A partir de 601 entrevistas en toda España entre el 24 y el 27 de marzo y segmentando zonas geográficas, edades, densidad poblacional y tipología de familias, el estudio pregunta sobre qué sienten ante el confinamiento y cómo han reaccionado en sus hábitos y acciones.





En esta línea, el estudio arroja datos como que el 43,8% de los hogares encuestados se quedaron sin mascarillas de uso sanitario, mientras que el 30,9% no pudo adquirir gel desinfectante y el 26,8% no logró hacerse con guantes de protección.En el caso de los hogares que se quedaron sin poder adquirir mascarillas, el 47% de ellos correspondió a poblaciones de menos de 30.000 habitantes y por áreas geográficas la zona sur fue la que se situó más por encima de la media española.Casi el 60% de los hogares encuestados asegura que cuando acabe el confinamiento almacenará mascarillas, el 49% gel desinfectante y en 54% guantes de uso sanitario."Van a ser productos retén durante bastante tiempo", asegura Trias de Bes, que prevé que la venta de estos elementos para la protección del contagio va a volver a dispararse durante un tiempo, más allá de que finalice el actual estado de alarma.Otro dato es que el 70% de los hogares se ha suscrito o piensa abonarse a aplicaciones digitales de gimnasia -aunque un 40% reconoce practicar menos deporte que antes del confinamiento- un 35% a canales de pago de series y películas y un 43% a contenidos de música o visuales en directo.El uso de redes sociales se ha disparado en un 49% en los hogares españoles y el de videoconferencias un 57%, mientras que el consumo de tabaco ha aumentado un 9,5% y un 1% de los encuestados reconoce haber empezado a fumar por primera vez durante estas semanas.Asimismo, un 9% de los hogares ha aumentado el consumo de pastillas para dormir y el uso de complejos vitamínicos ha crecido un 13%.El estudio ha hecho aflorar hasta siete tipologías de hogares, calificados en el estudio como "Hogares ardilla", "Matrix", "Estoicos", "Sapiens", de "El día después" y hogares "Carpe Diem".Un 18% de los hogares encuestados se comportó como "hogar ardilla", caracterizados por un alto grado de angustia, obsesionados por el desabastecimiento y por aprovisionarse de todo y enfocados en poblaciones pequeñas y personas de más de 30 años.Según el estudio, si bien los "hogares ardilla" se dan en todos los puntos de España, son más comunes en Andalucía, Madrid capital y las dos Castillas, así como en poblaciones de menor tamaño y con personas mayores que viven solas.Un 20% se reveló como "hogares Matrix", formados por gente joven sola o con pareja, poca presencia de hijos y refugiados en el mundo digital; es decir, el paraíso de Netflix y la Playstation, con la zona sur como máximo exponente seguida del Levante y noroeste.El mismo porcentaje correspondió a la categoría "Hogares del día después", en los que no hay angustia por el ahora, sino por lo que vaya a pasar con la economía, y donde predominan familias con hijos, con preponderancia de la zona sur y Levante.Un 13 por ciento se comportan como "hogares estoicos", en su mayoría formados por personas mayores que recuerdan haber vivido tiempos peores y, aunque preocupados por no enfermar, no se sienten angustiados y "pasan" completamente del mundo online, siendo la zona noreste de España la que recoge un mayor porcentaje de este grupo.El estudio detecta un 12% de "Hogares Sapiens", donde sus miembros aprovechan el confinamiento para formarse en línea y leer, con predominancia de personas de 45 años o más y que vive en grandes ciudades y áreas metropolitanas como la de Barcelona.Asimismo el sondeo cifra un 19 por ciento de "hogares Carpe diem", en su mayoría con hijos pequeños y poco miedo a consecuencias vitales de un contagio, donde impera todo lo digital, compran comida para experimentar con recetas sanas y creativas y mayor presencia en el área metropolitana de Madrid y Andalucía.