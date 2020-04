Borrell: nacionalización temporal de empresas en riesgo de quiebra

El jefe de la diplomacia europea y exministro socialista, Josep Borrell, ha defendido que el Estado entre temporalmente en el capital de empresas cuya viabilidad esté en riesgo por los efectos de la crisis del coronavirus: "Eso es nacionalizar, ya sea en proporción grande o pequeña", ha agregado.



"Si una empresa no puede funcionar, no tiene ingresos, va a entrar en quiebra y se la quiere salvar, ¿cómo se hace? Pues entrando en su capital, y entrar en el capital es una forma de nacionalización. Será temporal, pero digamos las cosas por su nombre", ha expuesto en una entrevista en Ràdio 4.



Borrell ha lamentado que en España algunos se "asusten" por "prejuicios ideológicos" al oír la palabra "nacionalización", cuando en su opinión es una práctica "que no hay que descartar para algunos casos" y que también sopesan otros países, como Italia, Alemania o Estados Unidos para evitar que la economía se despeñe.





En este sentido, el exministro de Exteriores ha destacado la intervención italiana en la aerolínea Alitalia y las medidas que está adoptando Donald Trump, "que seguramente no es un rojo peligroso, no es un comunista disfrazado"."Si usted quiere salvar una gran empresa, no se le regalará el dinero, simplemente lo que hará será entrar en su capital. Y cuando el Estado entra en el capital de una empresa la está nacionalizando, ya sea en una proporción grande o pequeña", ha insistido.En la misma entrevista, el jefe de la diplomacia europea también ha reivindicado que los estados de la UE están trabajando para articular una respuesta conjunta a la crisis.Así, ha asegurado que la primera reacción a la crisis "en clave nacional" ha dado paso a una fase "convergente", en la que se buscan soluciones conjuntas y emerge de nuevo la "solidaridad" europea.