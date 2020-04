Ifema se replegará en verano pero quedará la infraestructura médica

La presidencia regional Isabel Díaz Ayuso ha dicho que todos los pacientes de Covid-19 serán trasladados a Ifema para que los hospitales vuelvan a la normalidad, pero que ese hospital de campaña se replegará en verano para que Ifema recupere su actividad ferial que es muy importante para Madrid, aunque se mantendrán las canalizaciones médicas instaladas allí por si hubiera un repunte de la pandemia en otoño.



Así lo ha anunciado en una entrevista con Antena 3, en la que criticado que en España "no se está controlando la epidemia" por lo que la Comunidad de Madrid "va a ir contra el virus" haciendo sus propios análisis de cómo ha evolucionado la pandemia a través de una batería de tests ya aprobados por el hospital La Paz.



"Me niego a que quedarme de brazos cruzados" y a que esto "vuelva en otoño", ha dicho. "El problema que tenemos es que nos faltan datos, nos faltan tests, tener un control real de la epidemia… lo que sí tenemos claro es lo que estamos ya viendo en los hospitales de Madrid: ya no tenemos la misma presión de las últimas semana".





"Hemos podido triplicar el número de UCIs, hemos abierto Ifema y los hospitales medicalizados. Gracias a la unión de la sanidad pública y la privada, porque el Presidente del Gobierno ha dicho únicamente la pública y no es verdad, es la pública y la privada, ese esfuerzo colectivo de todos que ha conseguido bajar la presión", ha añadido."Esto nos llevará a que temporalmente todos los contagiados de Covid vayan a Ifema para poder descongestionar nuestros hospitales, teniendo en cuenta que Ifema en verano ya replegará porque necesita volver a su vida habitual. Ifema es turismo, es transporte, es moda, es una feria internacional que aporta mucho a Madrid. Mientras tanto vamos a dejar las tuberías, canalizaciones, el oxígeno, todo por debajo por si en otoño volviera un repunte e Ifema podría volver a convertirse en un hospital en muy pocas horas", explicó la presidenta.Respecto a cuándo volverá la normalidad, “estamos en manos del Gobierno porque hay un mando único y cada día dicen una cifra distinta y unas fechas diferentes. El problema es que en España no se está controlando la epidemia”, aseveró."¿Confinados para qué? ¿Cuánto tiempo y con qué estrategia? Me niego a quedarme de brazos cruzados y a que esto vuelva en otoño. Por eso estamos trayendo los tests, para analizar cómo evoluciona la epidemia en las personas que se han contagiado y no", afirmó la presidenta.