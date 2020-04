Una manifestación online contra el Gobierno suma 430.000 conexiones

Una "manifestación" online para reclamar la dimisión del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos por su gestión de la epidemia de coronavirus ha sumado este miércoles más de 430.000 conexiones en un canal creado para esta iniciativa en la red social Youtube.



A la protesta, bajo el lema #GobiernoDimisión, se ha sumado el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha calificado la iniciativa de "reacción patriótica espectacular".



"Yo asisto como un español más. En Moncloa deberían escuchar el clamor de la sociedad confinada", ha alertado Abascal en Twitter.





Aunque sin mencionar la protesta, el perfil oficial del PSOE ha difundido a la misma hora un mensaje en el que avisa de que el "enemigo" no es el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, sino el virus."Esta guerra no se libra en Twitter. No nos equivoquemos de batalla. Es ahora cuando hay que dar la talla. Cuando hay que ser leales. Cuando debemos estar Unidos", ha asegurado el PSOE.