Andalucía empieza a fabricar los respiradores sin esperar los permisos

El Gobierno andaluz ha informado este miércoles de que ya se han empezado a fabricar en la provincia de Málaga los respiradores que se estaban testando sin esperar al último trámite del que estaban pendientes, la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.



El portavoz del Ejecutivo autonómico, Elías Bendodo, ha dicho en rueda de prensa que no van a "esperar más" a ese permiso para iniciar la producción y que desde este miércoles se están fabricando, a expensas de ese último documento de confirmación a nivel estatal para poder utilizarlos.



Ha recordado que ya se ha probado en humanos con éxito en dos ocasiones, y que se tramitó toda la documentación al Ministerio de Sanidad, pero tras días sin recibir el permiso no pueden seguir esperando porque no quieren perder "ni un minuto".





"Vamos a tirar para adelante", ha dicho Bendodo, quien ha insistido en que se hicieron las pruebas necesarias, se envió la documentación y cuentan con el visto bueno de la agencia de certificación Dekra.