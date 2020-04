Letrados de Justicia piden que los registros se centren en defunciones

La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, anteriormente llamados secretarios judiciales, ha pedido que los registros civiles se centren solo en expedir licencias de enterramiento y efectuar las inscripciones de defunción durante el estado de alarma por la pandemia del COVID-19.



En un comunicado la UPSJ denuncia la situación de "caos" existente en los registros civiles y advierte de que "hay que buscar otros recursos para aliviar la excesiva carga que en la actualidad tienen".



A juicio de esta organización desde la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus se han establecido "unos servicios necesarios excesivos en los registros civiles en relación con el poco personal del que se les ha dotado".





"Dichos servicios se deberían haber centrado desde el inicio de la crisis únicamente en lo que verdaderamente era importante en estos momentos, como así se ha demostrado, que era expedir las licencias de enterramiento y efectuar las inscripciones de defunción, que se han multiplicado de forma exponencial", recalca.Y apostilla que "es un tema esencial en esta crisis sanitaria tanto por el drama humano que supone como por la importancia de tener los datos correctos desde el primer momento".Añade que "esta situación caótica se ha acentuado con diferentes resoluciones que no han aportado soluciones adecuadas a dicho problema sino que lo han acentuado".En este sentido menciona la instrucción del pasado día 4, "que acordaba, 21 días después de ser declarado el estado de alarma, que registros civiles y juzgados de Paz enviaran a un correo electrónico al finalizar la jornada la relación de defunciones y licencias de enterramiento, especificando lugar de fallecimiento y si se produjo en un hospital, en una residencia o en la vivienda habitual".La UPSJ comenta que al dictar dicha instrucción la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública "no ha tenido en cuenta que en España hay 436 registros civiles y 7.667 juzgados de paz, con lo cual serían más de ocho mil los correos a mandar a una sola dirección, que se ha colapsado".Explica que se ha comunicado a todos los letrados de la Administración de justicia de registros civiles que, como este martes se colapsó el buzón de correo electrónico y mientras se prepara un sistema alternativo de recepción, deben recabar urgentemente la información desde el 14 de marzo y todo ello antes de las dos de la tarde de este miércoles 8 de abril.La UPSJ advierte de que "contactar en estos momentos con más de siete mil juzgados de paz es prácticamente imposible porque están la mayoría cerrados y no contestan al teléfono, y con los ayuntamientos más pequeños es muy complicada la comunicación".