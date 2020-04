Casado "tiende la mano" al Gobierno pero le exige "eficacia"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha tendido la mano al Gobierno para superar la crisis sanitaria, social y económica provocada por la epidemia de coronavirus pero a cambio de esa "lealtad" le ha reclamado "eficacia" en la lucha contra la COVID-19.



En una entrevista en Telecinco, Casado ha vuelto a rechazar la propuesta del Ejecutivo de una renovación de los Pactos de la Moncloa y ha insistido en que lo que hacen falta son medidas "urgentes" e inmediatas, "no pensar en hablar en lo que hay que hacer dentro de unos meses".



"Los Pactos de la Moncloa son indisociables de la historia del PP. Por tanto no hay que renovarlos y están en vigor", ha remarcado el líder del PP, que admite que el diálogo social es importante siempre, pero ahora lo que toca es responder de inmediato a los miles de parados que ya ha dejado el estado de alarma.





Casado se ha felicitado de que, tal y como había reclamado el PP, el Gobierno se vaya a someter la semana que viene a una sesión de control al Gobierno en el Congreso, en suspenso desde que se inició la crisis.No ha querido polemizar sobre si las medidas puestas en marcha por el Gobierno se exceden de las que permite la declaración del estado de alarma, y si se acercan al estado de excepción, pero sí ha reiterado en que lo fundamental es "proteger" a los sanitarios y atender a las personas que han perdido su empleo o sus negocios.Además de su propuesta de una paga extra para los sanitarios o de exenciones fiscales para los agricultores, ha puesto sobre la mesa una condonación del impuesto de sucesiones para los familiares de aquellas personas que han fallecido por la pandemia.Sobre la gestión sanitaria, considera Casado que "algo se ha hecho mal" cuando en España hay más de 14.000 sanitarios contagiados y siguen faltando test, mascarillas y otras medidas de protección."La crisis no es simétrica porque está afectando más a España porque no se habían hecho los deberes", ha afirmado.También ha criticado que se pretenda poner en marcha las denominadas "arcas de Noé" para aislar a los infectados que no presentan síntomas."El arca del Noé se construyó antes del diluvio, eso se hace antes", ha denunciado.Preguntado por si considera que hay que destinar más recursos a la sanidad pública, el líder del PP ha recordado que el sector público se financia con impuestos que paga el sector privado y, por eso, ha apostado por una política económica que se enfoque en recuperar el mayor número de puestos de trabajo."El mejor escudo es el empleo, sin empleo no se puede financiar la sanidad pública", ha alertado.