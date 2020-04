Universitarios de fuera de Andalucía organizan el regreso a sus casas

El pasado jueves 2 de abril, a las puertas del inicio de la Semana Santa, los rectores de las diez universidades públicas de Andalucía y la Consejería de Economía, con competencias en materia de política universitaria, acordaron que los 245.000 estudiantes de grado, máster y doctorado no volvieran ya este curso a las aulas como consecuencia del estado de alarma para frenar la pandemia del coronavirus. El curso académico 2019/2020 en las universidades públicas andaluzas se terminará de forma telemática.

Aunque el estado de alarma decretado el 13 de marzo en principio para 15 días ya hizo a muchos estudiantes de fuera de Andalucía volver a sus casas, aún quedan en nuestra comunidad universitarios de otras regiones. El estado de alarma vigente no impide que vuelvan a sus lugares de origen, pero la Delegación del Gobierno en Andalucía ha trasladado, a consultas de los interesados, “recomendaciones” para que ese regreso sea “seguro y ordenado”. Entre esas recomendaciones están que los estudiantes cuenten con documentación que acredite su condición de universitarios por si, en vehículo propio o en el que les vengan a recoger sus familiares, son parados en un control por las fuerzas de seguridad. Las universidades están recabando datos sobre el número de estudiantes de fuera de Andalucía que estarían en condiciones de volver a sus hogares.

Lo que no se puede hacer, insisten desde la Delegación del Gobierno en Andalucía, es volver a la residencia de estudiante (ya sea en vivienda particular o en un colegio mayor) para recoger pertenencias. Este supuesto no lo permite el estado de alarma y no está previsto fijar procedimientos extraordinarios.