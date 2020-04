Francia suma 833 muertes por coronavirus en un día

Francia ha sumado 833 muertes en un día por coronavirus, que elevan el total desde el principio de la epidemia hasta las 8.911, indicó este lunes el ministro francés de Sanidad, Olivier Véran.



El país ha registrado desde el pasado 1 de marzo 6.494 muertes en hospitales, de ellas 605 en las últimas veinticuatro horas, y 2.417 en residencias de ancianos y centros de dependencia.



Además, hay 7.072 personas en unidades de cuidados intensivos, 478 más en un día, recalcó el ministro, quien dejó claro que las cifras demuestran que "el camino es largo" antes de poder dar por superada esta crisis sanitaria.





El número de muertos en hospitales casi duplica el facilitado el domingo, con 357 en las veinticuatro horas anteriores, pero los 228 fallecidos más en residencias y centros corresponden a los datos recopilados en ese periodo y no necesariamente a nuevos decesos en dicho tiempo, pues todavía no se dispone de las cifras en todos los del país.Francia empezó a informar el pasado viernes por primera vez de los fallecimientos en residencias y centros para dependientes, lo que hasta entonces había disparado las críticas contra el Ejecutivo porque los datos no permitían hacerse una idea completa de la situación.Según el balance oficial, en Francia hay este lunes 74.390 casos de coronavirus confirmados, 3.912 más que ayer."Hoy, igual que ayer y mañana, debemos mantener la movilización ciudadana quedándonos en casa", destacó el ministro, después de que el buen tiempo de este fin de semana en ciudades como París haya dejado imágenes de calles más llenas de lo habitual desde el inicio del confinamiento, el pasado 17 de marzo.Véran dijo que se va a poner en marcha una amplia campaña de pruebas de coronavirus entre las personas más vulnerables, que dará prioridad a la gente mayor y con discapacidad y a los profesionales que los acompañan.