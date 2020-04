Ábalos pide a los partidos sentido de Estado

El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, ha vuelto a defender el impulso de unos nuevos Pactos de la Moncloa para afrontar el que considera el "mayor desafío" al que España se enfrenta en democracia, y ha pedido por eso a los partidos "sentido de Estado" para sumarse a este diálogo.



Los españoles "necesitan vernos (al Gobierno y los partidos) trabajando hombro con hombro", ha dicho Ábalos en una comparecencia en La Moncloa junto al titular de Sanidad, Salvador Illa.



Ha considerado que es tal la magnitud del desafío que ha traído la pandemia del coronavirus y de tal envergadura la "empresa colectiva" que le espera al país, que no conviene que el Gobierno la haga en solitario aunque pueda tener mayoría parlamentaria para sacar sus medidas adelante.





Por eso, ha dicho, se hace esta oferta de diálogo y concertación, que no responde sólo a razones económicas y sociales sino también por el propio "fortalecimiento democrático".Ha vuelto a recordar los Pactos de la Moncloa y el espíritu de la Transición para señalar que hoy el desafío, aún siendo distinto, es "igual de importante" que entonces, y considerar que se debe hacer este esfuerzo entre otras cosas por "gratitud a las generaciones que nos precedieron" y que hicieron posible aquel momento."Debemos estar a la altura de aquel ejemplo de aquellas renuncias y de aquella colaboración reeditando un pacto similar", ha insistido Ábalos, quien ha recordado que el presidente, Pedro Sánchez, ha pedido también a los jefes de Gobierno autonómicos que se sumen a estos pactos.Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre la presencia de los independentistas en este diálogo, Ábalos ha recordado que en 1977 se invitó a los nacionalistas y ha recalcado que "ésta es una oferta abierta y todo el que se sienta concernido puede responder". "No hemos planteado ninguna exclusión", ha recalcado.Ha añadido, eso sí, que para llegar a estos pactos "hay algunos elementos que hay que compartir y éste es un proyecto de reconstrucción nacional, de lanzar adelante a España"."En la medida en la que esa idea se entienda se participará o no, son los demás los que lo tienen que decidir", ha añadido el ministro, quien también ha recordado que las formaciones nacionalistas de 1977 tenían "otra actitud" distinta a las que ahora pueden entenderse como sus herederas.El ministro ha advertido de que "ni los españoles ni las generaciones futuras comprenderían" que algún partido tratase de "dinamitar" ese acuerdo o "pusiese condiciones" que supongan "poner en cuestión la legitimidad del Gobierno" que quiere promover esos pactos.Ha considerado también que hay que impulsar los pactos por "congruencia" si se pretende pedir a la Unión Europea un esfuerzo de solidaridad con España y los países más golpeados por esta crisis, porque "lo menos que se puede hacer" es que esa reclamación se produzca desde la "unidad de acción".Pero además ha insistido en pedir a todos los partidos sumarse a estos pactos en pro de la "calidad democrática" y del Estado de derecho, que les compromete a todos.En su intervención, Ábalos ha valorado el cambio en el sistema de las ruedas de prensa que organiza el Gobierno -a partir de hoy mismo pueden preguntar directamente los medios- para subrayar que se ha hecho un esfuerzo de transparencia que es "coherente" con el "sacrificio solidario y ejemplar del conjunto del país"."No sería comprensible que el Gobierno optara por no dar ruedas de prensa ni lo entenderían la sociedad ni los medios", ha dicho Ábalos, quien también ha querido recordar las palabras de reconocimiento a las medidas del Gobierno y los esfuerzos de los españoles que ha hecho el director general europeo de la Organización Mundial de la Salud.Ha recordado estas palabras para subrayar que son motivo de ánimo para seguir avanzando y subrayar que lo que necesita España es "esperanza". "Lo que no le hace falta es el regreso o el recreo de agoreros y catastrofistas", ha añadido.José Luis Ábalos ha agradecido el apoyo que ya ha adelantado la oposición a la prórroga del estado de alarma hasta el día 26, y ha insistido en que espera que esa actitud de unidad y colaboración sirva para "arrimar el hombro" y marque la senda futura de una batalla que "debe adaptarse a la evolución de cada escenario"Hay quien a ese escenario cambiante, ha añadido, lo llama "improvisación", pero él se queda con el reconocimiento internacional por las medidas tomadas, por la eficacia que están teniendo para parar la propagación del virus y porque se está actuando con el objetivo de "vencer a la pandemia y salir con las menores hedidas sociales posibles".