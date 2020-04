El COVID-19 suspende rodajes y festivales y relega el cine a casa

La pandemia de coronavirus y el confinamiento de la población no solo ha obligado al cierre de las salas de cine, sino que también ha alterado actividades relacionadas con el séptimo arte como rodajes, estrenos y festivales, y además ha acentuado la tendencia a consumir estas creaciones desde casa.



Las primeras damnificadas por la pandemia fueron las salas de cine, afectadas por el cierre desde que se publicó el Real Decreto del Gobierno, como pasó con otros espacios de espectáculos como teatros, pabellones y estadios.



Barcelona, que hasta ahora era una ciudad plató para muchas producciones audiovisuales, no solo locales o españolas sino también internacionales, no ha perdido su atractivo pero el coronavirus ha paralizado cualquier rodaje en la calle.





Los nostálgicos recordarán que en las calles y edificios barceloneses se han rodado películas como "El reportero", de Antonioni, con Jack Nicholson paseando por La Pedrera; "Todo sobre mi madre", de Pedro Almodóvar; "Vicky Cristina Barcelona", de Woody Allen; "El maquinista", de Brad Anderson; "El perfume", de Tom Tykwer, o "Caza al asesino", de Pierre Morel.La Barcelona Film Comission ha revelado que solo en la ciudad condal se suspendieron 36 rodajes en los primeros quince días del confinamiento, de ellos 17 películas.En el resto del territorio español no son pocas las películas y series rodadas, con ejemplos como "Indiana Jones y la última cruzada"; "Misión Imposible II"; "007, muere otro día"; "El reino de los cielos"; "Por un puñado de dólares"; "Doctor Zhivago" o "Star Wars Episodio 2" o "Juego de Tronos", rodadas en Almería, Cádiz, Sevilla, Madrid, Segovia, Salamanca, Segovia, Huesca, Girona, Peñíscola o Córdoba.Según los datos facilitados a Efe por PROA (Productores Audiovisuales Federados), se han visto afectados hasta finales de marzo más de setenta rodajes, 33 proyectos de preproducción, 48 de producción, 15 de posproducción, además de unos 20 títulos entre estrenos y distribución, datos recopilados a partir de las respuestas de setenta empresas federadas y de cuatro de las cinco asociaciones sectoriales (animación, ficción, documentales y televisión".Mediapro Studio anunció al principio del confinamiento la interrupción del rodaje de "Competencia oficial", de los directores argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat, con Penélope Cruz, Antonio Banderas y Óscar Martínez.A J.A.Bayona le sorprendió la explosión de la pandemia en Nueva Zelanda, donde apenas había comenzado el rodaje de la serie "El señor de los anillos" para Amazon, y lo mismo sucedió con la miniserie "Hernán Cortés", protagonizada por Javier Bardem y producida por Amazon Studios y Amblin TV (Steven Spielberg).La cineasta catalana Anna Bofarull, sorprendida en el Kurdistán iraquí por la pandemia, sí pudo, en cambio, concluir el rodaje de su tercera película, "Sinjar".Filmax ha aplazado sine die el estreno de "El inconveniente", ópera prima de Bernabé Rico; "Salir del ropero", de Ángeles Reiné, con Rosa María Sardà y Verónica Forqué; y "Una ventana al mar", de Miguel Ángel Jiménez, con Emma Suárez.Han decaído asimismo los estrenos de "Canción sin nombre", "El cerro de los dioses" y "Amor en polvo", las dos primeras, debut de los cineastas Melina León y Daniel M. Caneiro, y la tercera dirigida por Suso Imbernón y Juanjo Moscardó y protagonizada por Macarena Gómez.Otro ámbito que se está viendo afectado en la línea de flotación es el de los festivales de cine, con suspensiones en cadena que comenzaron con el certamen de Málaga, escaparate de los estrenos de temporada del cine español.En Barcelona, el BCN Film Fest, que coincide habitualmente con la festividad de libros y rosas del 23 de abril, se ha aplazado a junio, y el festival de cine francófono Ohlalà!, que contaba como principal estrella invitada a la actriz Nathalie Baye, se ha aplazado al mes de octubre.Otros festivales se verán afectados, como el NonStop BCN Animación, el MECAL, el Wallay! de cine africano, el D'A de cine de autor o el DocsBarcelona.Estos dos últimos certámenes mantienen sus fechas del 30 de abril al 10 de mayo y del 20 al 30 de mayo de sus respectivas ediciones, pero en un formato no presencial sino en línea.Aunque queden lejos, la incertidumbre se cierne sobre el futuro de los grandes festivales de cine españoles, San Sebastián (septiembre), Sitges (octubre) y Valladolid (octubre), cuyos equipos directivos estarán muy pendientes de la evolución de la pandemia en el mundo y en España y de las medidas de distanciamiento social que se mantengan de manera preventiva.Ante el cierre de las salas de exhibición, han comenzado a surgir iniciativas que acercan los estrenos a unos espectadores confinados, como la de setenta exhibidores de toda España que se han adherido a la Sala Virtual de Cine concebida por A Contracorriente Films, en la que se estrenarán películas que tenían previsto su estreno en sala como "Vivarium", "La alegría de las pequeñas cosas" y "Los profesores de Saint-Denis", a un precio menor de siete euros.La ecuación confinamiento más cine da como resultado consumo en las pantallas de casa y opciones no faltan no sólo en plataformas como Netflix, Amazon o HBO, sino también a través de las filmotecas, que permiten ver filmes restaurados.Sólo en Movistar+, que incluye la oportuna serie "La peste", el cine ya es el contenido más demandado (23 %), por encima de los informativos (22 %) y Filmin cuenta con una sección "Cuarentena" con títulos apropiados a las circunstancias como "La ventana indiscreta", "La cena", "Antiviral", "El sentido de la vida" o "Resistance Fighters".