Estafas y robos que entran por la puerta de casa o ventana de internet

En las calles semidesiertas, los robos con fuerza o violencia se convierten en anecdóticos, pero hay que prestar especial atención a los delincuentes que pueden entrar por la puerta de casa o colarse a través de las ventanas de internet.



Mientras los jóvenes son los más propensos a caer en estafas cibernéticas en tiempos de confinamiento, los ancianos son los más vulnerables ante los engaños "puerta a puerta".



Por ello, la Policía Nacional ha intensificado su Plan Mayor de Seguridad durante el confinamiento, con el objetivo de "proteger a las personas mayores y que no se sientan solas", tal y como explica en una conversación telefónica con Efe la portavoz de la Jefatura Superior de Policía en Aragón, Isabel Soto.





Las audacias para conseguir colarse en casa ya no se limitan a personas que precisan entrar en nombre de una empresa, sino que se pueden dar los casos de falsos servicios sanitarios que se presentan bajo el pretexto de hacer la prueba del coronavirus, de distribuidores de mascarillas y guantes, de repartidores de alimentos o incluso de voluntarios.Aunque en Aragón no se han registrado denuncias por estas "visitas" para desinfectar el hogar o hacer la prueba del virus, la portavoz recuerda que Sanidad y Cruz Roja insisten en que para que alguien se persone en casa, hay que solicitarlo previamente de forma oficial."Si no has solicitado previamente nada, nadie va a personarse en tu casa; eso es fundamental", señala a modo de prevención.En los demás casos de llamadas inesperadas a nuestra puerta que pueden suceder el resto del año, la "norma número uno" es no abrir la puerta y, a través de ella, preguntar a la persona su nombre y el de la empresa.Entonces, buscamos el teléfono de la empresa, hacemos una llamada y comprobamos esos datos. Eso sí, es importante localizar el teléfono por nuestros medios y no utilizar el que nos facilita el que solicita entrar, puesto que puede tener un compinche al otro lado de la línea.Aunque este método puede suponer más dificultades para las personas mayores, a las que la portavoz de la Policía recomienda no dudar en llamar al 091 para que una patrulla pueda acudir y hacer las gestiones pertinentes.Precisamente, estos días la delegación de Participación Ciudadana está intensificando los contactos con asociaciones como la Once, Cruz Roja, Cáritas o Coapema (Consejo Aragonés de las Personas Mayores), así como numerosas residencias, donde hace llegar las mascarillas confeccionadas voluntariamente por una asociación de costureras.Pero los peligros en casa pueden entrar también de forma virtual y, en este caso, la población afectada es la joven que, especialmente en estos momentos, usa mucho más internet.Una de las estafas más habituales es el 'Phishing', método en el que el ciberdelincuente se hace pasar por una persona o empresa de confianza: "Te mandan un correo o un mensaje con un enlace y utilizan cualquier excusa: un regalo, un paquete a la espera de confirmación... Si te metes en el enlace, te hacen el lío".En este sentido, Soto insiste en que no hay que navegar por ese tipo de enlaces ni mucho menos facilitar datos personas ni bancarios. Ante la duda, como en el "puerta a puerta", siempre hay que corroborar la información con la empresa a través de su teléfono oficial.Otro timo menos conocido es el de la llamada de un supuesto servicio técnico que pide que realices una serie de pasos en tu dispositivo para solucionar un problema: lo que realmente están haciendo es hacer que instales una aplicación o un programa remoto con el que tienen acceso a tu ordenador.En cuanto a las compras por internet, la agente recomienda recurrir a una página fiable, con reseñas abundantes y verificadas y, sobre todo, no salirse de las plataformas de pago del sitio en el que se ha visto el producto.Finalmente, es aconsejable tener una tarjeta monedero que no esté vinculada con toda la cuenta y, así, "si te hacen algún tipo de estafa, solo pueden acceder al saldo que has recargado".