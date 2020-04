Bravo defiende una reestructuración de deuda de las CCAA

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, cree que cuando Europa facilite dinero para salir de la crisis por el coronavirus el Gobierno central tendrá que cumplir reglas fiscales y ha defendido que no se podrá "dejar fuera" a las comunidades, que necesitarán una reestructuración de su deuda.



"Necesitaremos que reestructuren nuestra deuda y nos permitan el endeudamiento para poder recuperar la senda de la estabilidad normal económica", ha señalado el consejero en una entrevista en La Razón.



Sobre el impacto de esta crisis en los presupuestos de 2020, ha recordado que en un primer análisis se cifró en 340 millones, "que van subiendo", ya que se hizo una primera aportación extra de 100 millones "y habrá que continuar dotando ese fondo" para tenerlo "todo cubierto" si se activa el plan para 15.000 contagios.





Ha vuelto a reivindicar al Gobierno el pago del IVA, que "no ha llegado", y de los 100 millones que se anunciaron, lo que ha sumado a que se le han "arrebatado" a Andalucía en torno a 430 millones de las políticas activas de empleo."El Gobierno de España debería agilizar en la medida de lo posible las devoluciones del IVA, que aquí pueden ser casi 1.000 millones", ha indicado.Sobre un posible pacto del Ejecutivo central con el resto de partidos, ha opinado que "cuando uno va a negociar no puede haber líneas rojas" y ha manifestado que "es importante el Gobierno de España, pero también las comunidades, diputaciones o ayuntamientos".Bravo considera que el presidente, Pedro Sánchez, "debería compartir las decisiones, no contar lo que está haciendo", por lo que debe trabajar con las comunidades.En cuanto a la colaboración público-privada, ha esgrimido que el Gobierno tiene "algunos instrumentos" que con el "retoque" de alguna norma permitirían desarrollar infraestructuras básicas que generarían inversión y puestos de trabajo.