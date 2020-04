Un tigre de Nueva York tiene coronavirus, según zoológico de El Bronx

Un tigre del zoológico del Bronx, en Nueva York, dio positivo de coronavirus, en lo que podría ser la primera infección de Covid-19 conocida de un animal en Estados Unidos, según informó esta institución que gestiona la Wildlife Conservation Society, que atribuyó el contagio a un cuidador del recinto que en ese momento aún no presentaba síntomas.



Nadia, una tigresa malaya de 4 años del zoológico es el único animal que por el momento ha dado positivo, si bien su hermana Azul, dos tigres siberianos más y tres leones africanos han desarrollado una persistente tos seca, si bien, y a la espera de más análisis, se espera que todos se recuperen.



La prueba positiva de Covid-19 para el tigre fue confirmada por el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios de Estados Undios, con sede en Ames (Iowa).





"Aunque han experimentado una disminución en el apetito, a los felinos del Zoológico del Bronx les está yendo bien bajo cuidado veterinario y son interactivos con sus cuidadores. No se sabe cómo se desarrollará esta enfermedad en los grandes felinos, ya que diferentes especies pueden reaccionar de manera diferente a las nuevas infecciones, pero continuaremos monitoreándolos de cerca y anticipando recuperaciones completas", explicaron desde el zoológico neoyorquino en un comunicado.El zoológico, cerrado desde el 16 de marzo como toda aquella actividad no esencial en Nueva York, ha informado de que ningún animal más sufre síntomas y que "nuestro felino fue infectado por una persona que los cuidaba y que estaba infectada, pero que en ese momento no presentaba síntomas"."Ahora se han implementado medidas preventivas apropiadas para todo el personal que los cuida y a los otros felinos en nuestros cuatro zoológicos de la Wildlife Conservation Society, para evitar una mayor exposición de cualquier otro animal", según el zoo de el BronxLos responsables del zoológico también recordaron que no hay evidencia de que los animales jueguen un papel en la transmisión de Covid-19 a personas.