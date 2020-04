La pandemia acelera y EEUU se prepara para un nuevo Pearl Harbor

La COVID-19 prosigue su aceleración elevando el número de contagios y muertes en todo el mundo pese a la estabilización de grandes focos como los de Italia o España.



La situación preocupa especialmente en EEUU, donde ya hay 312.000 contagios. Tanto, que el director general de salud pública, Jerome Adams, ha avanzado que su país vivirá esta semana un momento "como el de Pearl Harbor o el del 11-S", ante el elevado número de muertes que se espera.



Según los datos difundidos hoy por la Organización Mundial de la Salud, hoy se han confirmado 82.000 nuevos casos en todo el mundo, lo que eleva el global a 1.133.758, mientras que los fallecidos son 62.884, 5.799 más que en la jornada anterior.





Aunque también crecen los pacientes recuperados - 253.000, según las diferentes autoridades nacionales- y ya hay otro país que ha comenzado la salida del estado de excepción: Irán.UN 11-S POR TODO EL PAÍS"Esta va a ser la semana más dura y triste de las vidas de la mayoría de los estadounidenses, francamente", dijo Adams durante una entrevista con la cadena de televisión Fox News."Este va a ser nuestro momento (similar al) de Pearl Harbor, al del 11-S, solo que no va a estar concentrado en un mismo sitio. Va a ocurrir por todo el país", agregó.Más de 2.400 estadounidenses murieron en el ataque japonés por sorpresa a la base militar de Pearl Harbor (Hawái) en 1941, mientras que otras 2.996 perdieron la vida en los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 (11-S) en las Torres Gemelas de Nueva York, el Pentágono y el siniestro de un avión en Pensilvania.Los fallecimientos por el nuevo coronavirus en Estados Unidos ya han superado ambas cifras, con más de 8.500 hasta este domingo, pero la aceleración de los contagios y muertes en los últimos días han generado pronósticos todavía más sombríos para la semana entrante.ITALIA Y ESPAÑA DESACELERANEn los otros dos grandes focos de contagio, Italia y España, la situación, aún dentro de la gravedad, parece ir tomando otro cariz.Con 15.887, Italia continúa siendo el país con más fallecidos por coronavirus, pero la cifra de nuevas muertes de hoy, 525, es la más baja que se registra desde el 19 marzo, lo parece confirmar una tendencia a la baja.En España, se contabilizaron 674 fallecidos en las últimas 24 horas y 6.023 nuevos contagiados, cifras que también muestran una caída en comparación con jornadas anteriores.Después de anunciar el sábado una ampliación de las medidas adoptadas al inicio de la pandemia, incluido el confinamiento de la pobalción hasta el 26 de abril, el Gobierno español se prepara ahora para una segunda etapa de "desescalada" o transición, una vez alcanzado el pico de contagios.FONDO DE RESCATE EUROPEOPrecisamente, es en Italia y España donde más pendientes están de las acciones de la Unión Europea para evitar un descalabro de sus economías.El Eurogrupo trabaja en un paquete de medidas que pasa por usar las líneas de crédito del Mecanismo Europeo de Estabalidad (MEDE) -el fondo de rescate-, movilizar hasta 200.000 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y activar un fondo de ayudas contra el paro.Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reúnen por videoconferencia el 7 de abril con el objetivo de pactar un nuevo conjunto de acciones.En las reuniones para preparar el encuentro mantenidas esta semana, los países han debatido además la propuesta francesa de crear un fondo temporal para financiar la recuperación, así como la iniciativa holandesa de un fondo de entre 10.000 y 20.000 millones para costear gasto sanitario en los países más afectados.El fondo estaría disponible tres años y se nutriría de las contribuciones voluntarias de los Estados miembros, según el borrador de la propuesta al que tuvo acceso Efe.IRÁN COMIENZA A VER LA LUZY mientras la mayoría del mundo atraviesa o espera la fase más dura, algunos, como Irán, comienzan a vislumbrar una salida.El que fuera uno de los mayores focos iniciales de contagio tras China, reanudará parte de su actividad económica en pocos días, tras constatar un descenso en el número de contagios por quinto día consecutivo.Según anunció el presidente de este país, Hasan Rohaní, "las actividades económicas de bajo riesgo" se retomarán el 11 de abril en las provincias, mientras que en Teherán lo harán el 30 de abril, aunque no precisó de cuáles se trataba.Las clases presenciales seguirán suspendidas al menos hasta el día 18, cuando es posible que se reanuden en las universidades, mientras que sobre los lugares sagrados como mausoleos se decidirá también a partir de esa fecha.La reapertura va a ser "gradual", según Rohaní, quien señaló por ejemplo que en las oficinas solo acudirán a trabajar dos tercios de los empleados a la vez y que el horario general será de 7.00 a 14.00 horas.UNA SEMANA SANTA ATÍPICAAl margen de datos de contagio y medidas económicas, la pandemia dejó hoy una de las imágenes que serán recordadas: el papa dando inicio a la Semana Santa casi solitario y en el interior de la Basílica de San Pedro, no ante miles de fieles en la plaza vaticana, como es habitual.El pasado 27 de marzo, el pontífice ofreció una histórica bendición "Urbi et Orbi" -a la ciudad y al mundo desde una plaza de San Pedro del Vaticano totalmente vacía de fieles, y esa imagen se ha repetido este Domingo de Ramos.Acompañado solo un reducido grupo de religiosos, que respetaron en todo momento la distancia de seguridad, la liturgia se celebró en el altar de la Cátedra, y no bajo el baldaquino.Esta será una Semana Santa particular que Francisco celebrará sin fieles y quienes quieran participar tendrán que hacerlo desde sus casas, a través de los medios de comunicación o las redes sociales.