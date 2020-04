Andalucía pide la alianza pública y privada para superar la crisis

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha propuesto una "gran alianza" del sector público y del privado como "única forma" de superar la crisis económica por la pandemia de coronavirus, y ha subrayado que "o saldremos todos juntos o no saldremos" a la vez que ha anunciado medidas de apoyo a los autónomos.



En una comparecencia tras la conferencia dominical de presidentes autonómicos con el presidente Pedro Sánchez, Moreno ha dicho que es necesario "sumar voluntades" y "desprenderse de la camiseta del equipo" para potenciar las inversiones e impedir el cierre de empresas andaluzas, como ocurrió en la crisis de 2008.

No hay salida partidista para superar esta crisis. Lo digo con claridad: aquí no sobra nadie. Hay que sumar voluntades y desprenderse de la camiseta del equipo. Necesitamos el esfuerzo de todos para ganar. pic.twitter.com/kQ4FbeZGAa — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) April 5, 2020





Para ello, ha anunciado que la próxima semana mantendrá entrevistas con responsables de distintos sectores productivos empresariales, de los que ha destacado su "solidaridad" y colaboración con ayudas durante esta crisis sanitaria, que ha provocado la presentación de 88.650 ERTE que afectan a 427.000 trabajadores.



"No puede ser un sálvese quien pueda", ha afirmado el presidente tras asegurar que la desaceleración anunciada antes de la pandemia va a ser "una broma" con respecto al impacto que tendrá en la economía esta crisis y rechazar que esa gran alianza sea una estrategia para favorecer privatizaciones.



Moreno, que se ha quejado de que el Gobierno no ha dado a Andalucía ninguno de los 100 millones anunciados por esta crisis, ha dibujado un escenario económico "imprevisible" y "muy distinto del actual", y ha reiterado la idea de que "toda la sociedad empuje" en la misma dirección porque "no sobra nadie", a la vez que ha subrayado que mientras más se tarde en superar la crisis económica, en "peores" condiciones se hará.



Respecto a los datos de enfermos por coronavirus, ha subrayado que Andalucía, con casi el 20 % de la población, tiene el 6 % de contagios, con 8.301 casos confirmados, y el 3,7 % de fallecidos, con 470, y ha destacado el alto número de curados que se han producido en los últimos días hasta llegar a 665, más que víctimas mortales, lo que permite descongestionar instalaciones sanitarias.



Ha vaticinado que en los próximos días se superarán los 9.000 contagiados en Andalucía, de los que casi dos mil son personal sanitario hasta representar el 1,7 % de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud, y ha mostrado su esperanza en que la próxima semana o la siguiente empiecen a bajar los afectados.



En la reunión telemática de los presidentes autonómicos con Sánchez, Moreno le ha pedido la necesidad que se mantenga la "prudencia" y no se transmita que "la batalla está ganada" ni dar una "falsa" sensación de victoria a pesar de que el número de contagiados se ralentice.



Moreno ha lamentado que aún no les llegan los test rápidos para detectar a los afectados por coronavrius, de los que la Junta ha comprado 50.000 pero solo le han llegado dos mil, y ha añadido que Festina ha donado 100.000 y que el Gobierno central pretende centralizar más compras en un "mercado persa" al que acuden compradores de todo el mundo.



El presidente ha explicado que conseguir esos test son importantes para la situación actual y también para recuperar la normalidad una vez que se supere el pico de afectados y concluya el estado de alarma, vigente desde el 14 de marzo y que se ampliará, previsiblemente y en principio, hasta el 26 de abril.



Respecto a los autónomos, ha dicho que en el consejo de gobierno de la próxima semana aprobarán medidas de apoyo, sobre todo a los "más desprotegidos" y con cero ingresos, aunque no ha querido anunciarlas para no hurtar el debate a sus compañeros de gabinete.



Tras lamentar la Semana Santa tan "inédita" de este año por la ausencia de procesiones, Moreno ha pedido "paciencia" a pesar del "hartazgo" por el confinamiento, y ha mostrado su esperanza en que "recuperemos la sonrisa y la alegría" característica de los andaluces, "espero que dentro de poco", ha matizado.



El presidente andaluz ha subrayado que desde Andalucía seguirán anticipándose a los efectos de la crisis, y ha puesto como ejemplo de ello que cuando Sánchez les ha pedido que pongan a disposición de la sanidad infraestructuras hoteleras o deportivas, ya está funcionando en Málaga con un polideportivo con 400 camas, en La Línea de la Concepción con una residencia de turismo y en Sevilla un hotel medicalizado para ancianos.