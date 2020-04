Para la ministra de Trabajo, estar en ERTE es como baja por maternidad

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comparado este sábado a los afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con aquellas personas que están de baja por maternidad o paternidad.



En una entrevista en Catalunya Ràdio, Díaz ha subrayado que los trabajadores inmersos en un ERTE "no son parados", porque siguen afiliados a la Seguridad Social.



"Me gusta comparar (esa situación de ERTE) con el permiso de maternidad o de paternidad, porque una mujer que está de permiso, no está en el paro", ha asegurado la ministra, que ha concluido que lo mismo sucede con los afectados por un expediente temporal: "Con naturalidad, al acabar el ERTE, el trabajador se incorpora a su puesto de trabajo", ha dicho.





"Desde ningún punto de vista pueden ser parados", ha remarcado la ministra, que ha explicado que el Gobierno ha habilitado ese mecanismo de los ERTE para que las empresas afectadas por la crisis sanitaria del coronavirus tengan que mantener los empleos cuando se supere la emergencia sanitaria.Por otra parte, la ministra ha explicado que las medidas que están adoptando tanto el Gobierno como las comunidades autónomas, entre ellas la prohibición de hacer despidos, buscan "permitir una salida rápida de lo que es a día de hoy una crisis económica y social".En esta línea, ha asegurado que el Gobierno va a adoptar "cuantas medidas sean necesarias para reactivar la economía", y ha dicho que el Gobierno ultima el diseño de una "renta garantizada", una medida que "va a salir adelante y que necesitamos más que nunca".Con todo, ha evitado dar detalles sobre cuándo puede estar lista esta renta o sobre su importe, porque ha recordado que ello compete al ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. "Me consta que Escrivá trabaja contra reloj", ha dicho, y ha recordado que esa renta obligará a "reordenar" una serie de prestaciones actuales.A la pregunta de si España puede acabar rescatada por la UE, ha dicho que "España, Francia, Italia o Portugal vamos a trabajar para no tener que caer en rescates. Tenemos que ir todos a una con la fuerza del presidente del Gobierno, porque ha sido muy firme en la demanda de actuaciones que tienen que ver con Europa", ha concluido.En esta línea, a pesar de la diferencia de criterios en la UE, Díaz ha asegurado que el "seguro de desempleo" común en la UE "debe salir adelante".Asimismo, la ministra ha justificado el recorte a las comunidades de los fondos para políticas activas de empleo para destinarlo a la "protección social", y ha dicho que si fuera por el voto de la Generalitat, Cataluña se habría quedado sin 173 millones para políticas activas de empleo, porque votó junto a las comunidades del PP en contra de este reparto.