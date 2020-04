El confinamiento desata caos en régimen de visitas de padres separados

El confinamiento decretado ante la crisis del coronavirus ha generado inseguridad jurídica, e incluso caos, en el régimen de visitas a menores por parte de los padres separados, según opinan varios abogados de familia de la Comunitat consultados.



El Consejo General del Poder Judicial, en su interpretación del decreto de Estado de Alarma y de sus consecuencias en la Administración de Justicia, decidió dejar en manos de las juntas de jueces de familia de cada territorio la cuestión de si el confinamiento supone cortar el régimen de visitas de los padres separados que no tienen consigo a sus hijos menores, y en qué condiciones. Se trata de una cuestión que afecta a decenas de miles de progenitores en la Comunidad Valenciana.



El problema es que las interpretaciones de las distintas juntas no coinciden, de modo que la regulación resulta completamente diferente en Valencia y Elche respecto a Castellón o Alicante, por ejemplo. A ello se suman las dudas sobre qué pasa en los partidos donde no hay jueces de familia y, por tanto, no ha habido resolución sobre el asunto.





"Es dudoso que el CGPJ tenga competencia para decidir este asunto, el origen del problema viene de la ausencia de una jurisdicción especial sobre asuntos de Familia en nuestro país ", señala José Gabriel Ortolá, abogado de familia en Valencia, que añade que una jurisdicción de Familia haría más fácil la unificación de criterios.El letrado, que hasta hace bien poco formaba parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), añade: "el decreto debería haber dejado resuelta la cuestión, pero no ha sido claro. Y la solución acordada por el CGPJ ha dado lugar a una tremenda disparidad de criterios. Cada junta de jueces dice lo que le parece, y también sucede en muchos territorios que no hay resolución ninguna a la que atenerse. De modo que, a las muy numerosas consultas que recibo estos días sobre si un padre separado puede visitar a sus hijos con el Estado de Alarma, contesto... depende".El letrado añade la denuncia de que muchos progenitores custodios están aprovechando este vacío legal para acometer venganzas o negociaciones económicas en posición de ventaja. Con él coincide Eva Marín, abogada de Castellón especializada en asuntos penales y de familia."Los abogados de familia llevamos dos semanas pidiendo que se puedan realizar visitas. Además, en caso de incumplimiento, ningún juzgado va a atender a un escrito de ejecución de sentencia en estos momentos. Esta situación está siendo aprovechada por algunos progenitores custodios para hacer daño a sus ex parejas o para tratar de negociar condiciones económicas desde una posición ventajosa", señala Marín.Los dos letrados, al igual que otros abogados consultados, coinciden en señalar que esta situación dará lugar a un aluvión de demandas de compensación de los días perdidos, vía ejecución de sentencia, cuando pase el Estado de Alarma.Por su lado Julia Falcó, abogada de familia de Alicante, está de acuerdo en que se está produciendo disparidad de criterios entre distintas juntas, y también señala algunas situaciones dudosas, "como es el caso de los partidos judiciales donde no hay jueces de familia, como por ejemplo Denia, Benidorm o muchos otros. Allí es de suponer que se haga extensivo el criterio de Alicante, pero no es totalmente seguro", señala.Además, Falcó considera probable un "aluvión de demandas en familia tras el levantamiento del Estado de Alarma", pero cree que, probablemente, no serán demandas de ejecución de sentencia por incumplimiento del régimen de visitas, sino peticiones de modificación a la baja de pensiones de alimentos, debido a la crisis económica previsible.La Aeafa recoge en su página web una recopilación de las distintas resoluciones sobre visitas durante el confinamiento y, así, puede comprobarse cómo la Junta de Jueces de Valencia ha decidido que, de forma general, no se suspendan los regímenes de visitas, "dado lo beneficioso que resulta para los menores los encuentros presenciales con el progenitor con el que no conviven de forma ordinaria, necesitando el afecto y apego de ambos padres". Una resolución parecida han adoptado, por ejemplo, en Elche.Pero a pocos kilómetros, en Alicante, la situación es precisamente la contraria: la junta ha decidido que la declaración del estado de alarma suspende los regímenes de visitas de menores, aunque no los de guardia y custodia.Por su parte, en Castellón han dictaminado que "se mantienen con carácter general los intercambios de custodias compartidas", mientras que "se recomienda suspender los regímenes de visitas en casos de custodia monoparental, en especial los de corta duración".