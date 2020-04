Los afectados por ERTE de CCAA ya suman más de 2,6 millones

Los trabajadores incluidos en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentados hasta este viernes en las comunidades autónomas (CCAA) afectan a más de 2,6 millones de personas, de acuerdo con los datos facilitados por los gobiernos regionales.



Las autonomías acumulan casi 454.000 expedientes, a los que se suman los 9.670 presentados en el Ministerio de Trabajo, que ha desviado 4.150 a las autonomías por considerar que no son de su competencia y que no ha dado número del total de trabajadores incluidos en todos esos procesos.



Andalucía tiene el mayor número de ERTE (88.650) pero Cataluña suma el mayor número de afectados (603.105), debido a que en la comunidad andaluza la mayoría de procesos corresponden a pequeños negocios como bares, restaurantes y comercios, mientras que los expedientes catalanes afectan sobre todo al turismo y a la automoción, con las dos grandes plantas de Seat y Nissan cerradas.



En Madrid, un porcentaje elevado de los ERTE corresponden a pequeñas empresas con una media de entre 1 y 5 trabajadores, en tanto que los sectores más afectados son la hostelería, el comercio y las actividades culturales.



Desde el ámbito privado, las grandes empresas españolas han ido notificando en las últimas semanas expedientes que afectan a unos 300.000 trabajadores, siendo los sectores de la automoción, las aerolíneas, la hostelería y el turismo los más afectados.



El goteo de anuncios sobre presentación de ERTE por parte de las empresas de todo el territorio nacional ha sido incesante desde los últimos días de febrero, con una especial intensidad durante el viernes 20 de marzo y los primeros días de la semana siguiente.



Sólo las grandes empresas de automoción han anunciado en estas últimas semanas expedientes reguladores para más de 57.000 trabajadores, entre ellas Renault, cuyo ERTE afecta a 11.649 personas tras haber parado la producción en sus cuatro plantas en España) y Seat, que ha recortado de manera temporal el empleo de 14.812 trabajadores.



Las aerolíneas han anunciado los ERTE que afectan a unas 34.000 trabajadores de compañías como Air Europa, Air Nostrum, Norwegian, Vueling, Ryaner o Iberia. Sólo el Expediente de Regulación Temporal de Empleo afecta a 13.900 trabajadores, en principio durante tres meses.



El sector de la hostelería también ha recurrido a los ERTE y cadenas como Burger King y Alsea (Vips, Domino's y Foster's Hollywood,entre otras) suman unos 36.000 trabajadores afectados.



Aunque sin duda uno de los sectores más expuestos a esta crisis es el turismo, ya que solo los grandes grupos como Globalia, Meliá, NH, Riu, Barceló o Iberostar suman 43.000 trabajadores afectados, a los que hay que sumar la infinidad de empresas de menor tamaño que han visto como sus negocios se han ido a cero en cuestión de días.



El cierre de tiendas en el sector textil ha provocado un aluvión de ERTE en empresas como el Corte Inglés, Mango, Bimba y Lola, Adolfo Domínguez, El Ganso, Primark, Desigual, Calzedonia, Tendam, H&M, que reúnen unas 72.000 personas afectadas.



Compañías como Leroy Merlin e Ikea también han aplicado regulaciones de empleo a sus plantillas, que afectan a 11.000 y 8.000 personas, respectivamente.



La siguiente tabla recoge el número de ERTE y los trabajadores afectados por comunidades autónomas (el cuadro en blanco significa que la administración correspondiente no ha facilitado el dato):



ERTETrabajadores

Andalucía88.650427.000

Cataluña80.902603.105

Madrid 58.111400.000

Comunidad Valenciana50.007272.309

Galicia30.463 159.385

Castilla y León28.464158.983

País Vasco22.379153.262

Canarias22.000157.995

Murcia15.210-

Castilla-La Mancha15.93870.776

Baleares 9.97787.700

Asturias9.170-

Cantabria6.64430.000

Navarra6.05634.000

La Rioja3.681Hasta 20.000

Aragón3.46731.492

Extremadura1.84910.526

Ceuta7412.400

Melilla--

TOTAL451.8602.608.407