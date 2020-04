Corea del Sur extiende dos semanas el distanciamiento social

El Gobierno de Corea del Sur decidió hoy extender su recomendación de distanciamiento social durante al menos dos semanas, debido a la continuidad de los contagios del nuevo coronavirus cuyo ritmo no obstante se ha ralentizado.



"No tenemos otra opción que continuar con una intensa campaña de distanciamiento social por un tiempo", dijo el primer ministro surcoreano, Chung Sye-kyun, al término de una reunión del Ejecutivo para analizar la evolución de la situación del COVID-19 en el país.



El Gobierno viene recomendado a los ciudadanos mantener una distancia entre ellos de al menos dos metros desde que el país registró su primer contagio del nuevo coronavirus el pasado 20 de enero.





Con la nueva extensión de la recomendación, las autoridades esperan evitar algunos de los nuevos focos de contagio que se están produciendo en lugares propensos a las aglomeraciones como los gimnasios o las iglesias protestantes.La política de distanciamiento social que aplica Seúl "ha demostrado ser claramente efectiva" y "ha permitido al país ser un entorno más seguro frente a los contagios que los que se están observando en Europa o en Estados Unidos", dijo Chung en declaraciones recogidas por la agencia local Yonhap.El primer ministro, no obstante, afirmó que "la situación sigue siendo muy grave" en Corea del Sur, por lo que destacó la necesidad de mantener dicha política hasta que el número de nuevos contagios diarios disminuya por debajo del medio centenar.El país registró este viernes 96 nuevas infecciones, lo que elevó el total a 10.156, según los últimos datos oficiales ofrecidos hoy por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Infecciosas de Corea (KCDC).Corea del Sur no registra más de 200 contagios diarios desde el 12 de marzo y ha tardado 20 días en sumar los últimos 2.000, promediando unos 100 casos al día.Además de su política de distanciamiento, las autoridades surcoreanas han adoptado un sistema de testeo y rastreo de las infecciones a gran escala que sumado a su estrategia de hospitalización generalizada le ha permitido gestionar el elevado número de contagios, del cual un 60 % ha logrado recuperarse.El país asiático, aunque llegó a ser el segundo país con más afectado por el virus, no ha limitado el movimiento de sus ciudadanos ni cerrado fronteras.Entre otras medidas, se ha retrasado el inicio del nuevo curso escolar que estaba previsto para comienzos de marzo, y se ha decidido finalmente que empiece a impartirse la próxima semana completamente online.