Protección Civil: el confinamiento en Italia durará hasta el 2 de mayo

El jefe de la Protección Civil italiana, Angelo Borrelli, afirmó que el confinamiento debido a la pandemia de coronavirus durará al menos hasta el 2 mayo y que la apertura gradual de las actividades podría llegar después del 16 de ese mes.



Borrelli, que es la persona que comunica cotidianamente los boletines de la pandemia, afirmó que no cree que la situación de emergencia pase antes del 1 de mayo y que los italianos tendrán que quedarse en casa "durante muchas semanas", en unas declaraciones al programa radiofónico 'Radio Anch'io' de la RAI1.



El jefe de Protección Civil reiteró la necesidad de continuar teniendo un "comportamiento extremadamente riguroso" y señaló que "el coronavirus cambiará nuestro enfoque hacia los contactos humanos e interpersonales, tendremos que mantener nuestra distancia por algún tiempo".





Respecto a la "fase dos" anunciada por el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que consistirá en la apertura gradual de las actividades, Borrelli especificó que podría llegar sólo a partir del 16 de mayo."Debemos aplicar medidas firmes y de precaución porque la posibilidad de que pueda haber un retorno del virus no está excluida, como lo demuestran las nuevas medidas en China", agregó.Sobre la hora al aire libre para los niños, que ha causado controversias en el Gobierno ya que en un primer momento pareció que se había autorizado, pero posteriormente se aseguró que no era así, Borrelli afirmó que nada ha cambiado y que "hay que tener cuidado, respetar las reglas de prudencia y estar en casa".Actualmente, el Gobierno ha decretado las medidas de confinamiento y el cierre de actividades no esenciales hasta el 13 de abril, cuanto terminen las festividades de Semana Santa.Los fallecimientos en Italia asociados al coronavirus alcanzaron en el país los 13.915, tras registrarse 760 más en las últimas 24 horas.El número de contagiados desde que se detectó el virus en Italia el 21 de febrero es de 115.242, lo que supone un aumento de 4.668 en el último día, un 4,2 % más que el día anterior.