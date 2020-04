Volver al trabajo sin medidas dispararía la propagación del Covid-19

Si la reincorporación presencial a los puestos de trabajo en España se lleva a cabo sin medidas complementarias de distanciamiento social y protección personal, la epidemia de coronavirus se reactivaría y causaría "una segunda curva de contagios de entre 3 y 14 millones de personas", según un estudio realizado con un simulador informático.



Este simulador, diseñado y validado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), del Centro Nacional de Epidemiología (CNE), del Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), permite estudiar la evolución de la pandemia en España y Europa teniendo en cuenta parámetros como el clima, las medidas de distanciamiento social y el transporte.



Así, el simulador, denominado Epigraph, permite estudiar la evolución de los contagios del virus SARS-CoV-2 y modelar la curva de la enfermedad según las medidas de aislamiento, predecir su evolución en función de las actividades permitidas, y evaluar el posible efecto de la vacunación sobre la difusión de la epidemia.





Los primeros resultados obtenidos indican que actualmente en España "el número posible de casos supera los 3 millones de personas afectadas, incluidos los asintomáticos", ha explicado a EFE David Expósito, investigador del Departamento de Informática de la UCM3.El simulador también ha recreado el escenario de la vuelta presencial al trabajo, una decisión que, si no va acompañada de medidas de distanciamiento y protección personal, hará que la epidemia se reproduzca con una "muy alta probabilidad" y que se registre una segunda curva de contagios de entre 3 y 14 millones de personas, según las políticas de distanciamiento que se apliquen.Para Expósito, es "muy probable que sea inevitable" que, cuando las medidas de aislamiento se relajen y la población regrese a sus puestos de trabajo, se produzca una segunda curva, "la cuestión es que el pico sea más o menos grande", y eso dependerá de varios factores."Según la simulación, creemos que actualmente hay tres millones de contagiados pero solo hemos alcanzado el pico, quedan muchos más infectados en los próximos días aunque con una tendencia descendente", advierte.A partir de ahí, "hemos creado dos escenarios, uno que es 'bastante favorable' y en el que la gente vuelva al trabajo de forma paulatina y con medidas de protección y distancia social que afectaría a tres millones de personas y, otro, en el que la normalidad es total, con la reapertura de colegios y el regreso al trabajo y a la vida social sin medidas complementarias, que tendría un escenario de 14 millones".Este simulador también permite recrear las características sociales de distintos grupos de población (estudiantes, trabajadores, ancianos y los desempleados), sus relaciones en distintos entornos (escuela, trabajo, hogar y durante el tiempo libre) y un modelo de transporte que simula cómo se propaga el virus entre distintas regiones.Además, EpiGraph también incluye un modelo de la interacción entre la propagación de COVID-19 y factores climáticos y meteorológicos, como la temperatura, la presión atmosférica y los niveles de humedad.En este trabajo, coordinado por el grupo de Arquitectura de Computadores, Comunicaciones y Sistemas (ARCOS) de la UC3M, han participado también científicos del Wuhan Center for Disease Control and Prevention.