Sanidad pospone evaluación de los MIR y prorroga todos sus contratos

El Ministerio de Sanidad ha pospuesto las evaluaciones de los sanitarios residentes y ha determinado la prórroga automática de todos sus contratos laborales, además de autorizar la contratación de profesionales extracomunitarios con el objetivo de hacer frente a la crisis ocasionada por la COVID-19.



El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes una disposición general por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de coronavirus.



Así, el departamento que dirige Salvador Illa ha resuelto posponer las evaluaciones anuales y la evaluación final de todos los residentes y prorrogar sus contratos de relación laboral, independientemente de cuál sea la especialidad o el año que estén cursando.





Establece, además, que estos residentes perciban las retribuciones que les correspondan atendiendo a las funciones que realicen, "siempre que conlleven un mayor grado de autonomía y menor nivel de supervisión que el que les correspondiera antes de la prórroga de contrato".Las comunidades autónomas podrán decidir que los residentes presten servicios en unidades con especial necesidad, que pueden estar en su mismo centro, en un centro diferente de la misma comunidad o en una región distinta.El Ministerio de Sanidad gestionará las solicitudes de las comunidades autónomas que no cuenten con suficientes residentes en formación y podrá solicitar el traslado de éstos a ciudades con mayores necesidades asistenciales.En esta disposición general se autoriza también "con carácter excepcional y transitorio", la contratación de profesionales sanitarios que cuenten con título de Especialista obtenido en Estados no miembros de la Unión Europea siempre que hayan adquirido una formación cualitativa y cuantitativamente equivalente a la que se otorga en España.El contrato será de un máximo de tres meses prorrogables por sucesivos períodos de tres meses.También se podrá contratar a las personas que hayan finalizado sus estudios de Formación Profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, pero a las que todavía no se ha expedido el correspondiente título.Además, las comunidades autónomas podrán disponer de los médicos forenses y profesionales adscritos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que no estén prestando servicios esenciales en el ámbito de la Administración de Justicia.