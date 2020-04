Arrimadas insta al Gobierno a seguir el ejemplo solidario de diputados

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha instado este viernes al Gobierno a seguir el ejemplo de diputados y senadores de diferentes partidos que han decidido donar las ayudas e indemnizaciones que perciben a organizaciones sociales para hacer frente a los efectos del COVID-19.



Arrimadas ha subrayado en TVE que el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos es el "más mastodóntico y caro de la historia" de España y debería "arrimar el hombro".



"Los políticos tienen que ser ejemplares", ha recalcado la dirigente de Cs, que ha vuelto a incidir en la necesidad de que Pedro Sánchez corrija "errores" y busque la unidad y el consenso.





Ha asegurado que le "encantaría" que se pudieran reeditar los Pactos de la Moncloa de 1977 para hacer frente a la crisis del coronavirus, pero ha subrayado que es el Gobierno el que debe impulsar el acuerdo y "no lo está haciendo".Según Arrimadas, el Ejecutivo debe aclararse internamente y decidir por qué vía económica quiere optar, porque "es muy difícil compaginar la vía que quiere Iglesias con la que quiere la inmensa mayoría de los españoles", y después "buscar con lealtad" apoyo en la oposición y los agentes sociales.Además ha insistido en la necesidad de aclarar los decretos aprobados, porque "hay muchos autónomos y pymes que no saben si la normativa se les aplica o no".