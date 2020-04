Vox: "La izquierda no entiende de economía, no ha trabajado nunca"

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha sostenido este jueves que "la izquierda no entiende de economía" porque "no ha trabajado nunca". "No han abierto un quiosco, llevado un comercio o ni siquiera han trabajado poniendo copas", ha asegurado.

Así se ha expresado durante un encuentro en directo con simpatizantes a través del canal de Vox en Youtube, recogido por Europa Press, al analizar las medidas económicas que ha adoptado y, a su juicio, adoptará el Gobierno de Pedro Sánchez en el futuro.

Espinosa de los Monteros se ha mostrado muy crítico con el Gobierno de coalición. "La izquierda no entiende de economía, no ha trabajado nunca. Y no digo de grandes directivos, no han abierto un comercio, llevado un comercio o ni siquiera han trabajado poniendo copas, con alguna excepción", ha defendido.

Esto hace que, a su juicio, sea "difícil que tengan idea de cómo funciona la economía. "Nunca se han expuesto a un riesgo, nunca han generado una factura para luego ir a cobrarla o han pagado un IVA".

En este contexto, ha dicho que la comparecencia de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para valorar los datos del paro le ha parecido "una vergüenza" y ha lamentado que la crisis del coronavirus deba ser gestionada por "el peor" Gobierno y "más incompetente" que a su juicio ha tenido España.