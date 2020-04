Andalucía llegará a los 9.000 contagios a inicios de la próxima semana

El Gobierno andaluz maneja cálculos que indican que a principios de la próxima semana llegarán a los 9.000 contagios por coronavirus, la cifra que recoge el plan que tienen ya activado, y ha asegurado que todas las provincias estarán preparadas para asumir la carga asistencial de sus planes de contingencia.



El consejero de Salud, Jesús Aguirre, que ha comparecido este jueves en la Diputación Permanente del Parlamento, ha explicado que calculan 3.384 hospitalizaciones y 616 en UCI en ese escenario, que previsiblemente se alcanzará en pocos días (ahora hay 6.972).



Aguirre ha destacado la "lealtad" al Gobierno central, pero ha lamentado que se está demorando el envío del material sanitario que se prometió y ha recordado que se necesita equipamiento y "escudos" porque no se puede "enviar profesionales a curar sin los medios".



El 22,64 por ciento de los contagiados en Andalucía son trabajadores de la sanidad pública y privada, ya que el consejero ha cifrado en un total de 1.579 los profesionales afectados.



Ha informado de que hay 428 médicos contagiados, 393 de enfermería, 241 de auxiliares y 43 celadores, así como otros 264 de otras áreas y 210 de los que no consta su departamento.



Ha anunciado que este jueves han llegado los primeros test rápidos por sangre, que se empiezan a "pilotar" ya en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y ha informado de dos acuerdos para comprar mascarillas a empresas andaluzas, por lo que se deja de depender del "complicado" mercado de China.



En cuanto a las residencias, ha informado de que Andalucía registra 82 personas fallecidas en estos centros y un total de 672 contagiados.



Aguirre ha explicado que se está haciendo un seguimiento "proactivo" a las 1.021 residencias de la comunidad, con 1.572 visitas para valorar la situación clínica y un total de 7.830 seguimientos, incluyendo también los telefónicos.



Ha señalado que Andalucía "no deja morir a nadie" y que está poniendo todos los medios a su alcance para salvar esas vidas.



El portavoz del PSOE, Rodrigo Sánchez Haro, ha mostrado la preocupación de su partido por la gestión que está haciendo la Junta, ya que ha dicho que son "rápidos en la propaganda y muy lentos para la adopción de medidas".



Ha criticado que no tengan "pudor" en "ponerse medallas" por la evolución "menos mala" del coronavirus en la comunidad, ni en "sacar pecho por una sanidad fuerte que heredaron y que están intentando cambiar desde que llegaron".



El socialista ha acusado al presidente, Juanma Moreno, de "despreciar" al Parlamento por no comparecer y ha reprochado al Ejecutivo la "confusión de datos y mensajes que están trasladando".



Sánchez Haro considera que todas las "sombras" que hay ponen "en duda" la gestión del Gobierno andaluz, por lo que el PSOE exige "seguridad y confianza" y garantiza "unidad y responsabilidad".



La diputada de Adelante Andalucía Maribel Mora ha hecho alusión a las "lagunas" en la gestión, a las cifras "dramáticas" del personal sanitario infectado y se ha quejado del gasto en reportajes promocionados por la Junta en los medios de comunicación.



Ha preguntado qué está pasando en las residencias y por qué se les traslada a hospitales medicalizados cuando hay camas en la UCI, y ha señalado que hay "una sensación" por parte de algunos familiares de que se les traslada "para fallecer".



El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, ha cuestionado si el Gobierno central tenía información que no trasladó a las comunidades, si la "descoordinación" entre administraciones ha conllevado el desabastecimiento y si se está haciendo en los hospitales un triaje en función del estado de salud, edad o expectativa de vida, para aplicarle un tratamiento u otro.



Desde Ciudadanos, el portavoz, Sergio Romero, ha resaltado el "ejercicio de máxima información y transparencia" del Gobierno andaluz, ha valorado el trabajo de "previsión y provisión de material" y ha opinado que el Ejecutivo central "no está estando a la altura de los profesionales sanitarios ni de la ciudadanía".



El portavoz del PP, José Antonio Nieto, ha mantenido esa línea y ha manifestado que "cuando no se asume la responsabilidad, ni hay mando ni es único" y ha criticado que algunos partidos hablen de deslealtad "por el simple hecho de constar que el Gobierno de España colapsa y tiene dificultades".