Telefonía IP, pieza clave para montar un sistema de teletrabajo

En la sociedad actual y, concretamente, en el mundo laboral, la tecnología hace que el modo de trabajo cambie y de paso a nuevas formas de trabajo que permitan a los trabajadores compaginar otras actividades, trabajar desde cualquier lugar, gracias a los diferentes canales digitales, o simplemente, puedan llevar a cabo su propia actividad laboral de un modo más fácil. Hablamos del teletrabajo. El teletrabajo es una de las formas de trabajo que más adeptos a ganado en los últimos años y todo ello gracias a la telefonía IP, que ha tenido buena parte de culpa, en el buen sentido, ya que trabajar con ordenador, por videoconferencia o teléfono es la mejor opción y ayuda a ganar en productividad, según muchos estudios.

Telefonía IP, la clave para el teletrabajo

Como venimos hablando, el teletrabajo en general tiene ventajas y es gracias a la telefonía IP. Este tipo de telefonía permite que el trabajador pueda atender en casa o en cualquier otro lugar, y desde cualquier dispositivo, a un mayor número de clientes y además pueda atender a otros empleados creando una especie de call center en el que todos los trabajadores puedan atender desde diferentes lugares.



Existe una variedad de redes alternativas que facilitan el teletrabajo, tanto es así que ya se han creado diferentes servicios en la nube en los que se pueden almacenar datos y que los sincroniza con otros equipos. Todas estas herramientas, creadas recientemente, han hecho que exista una comunicación tan fluida entre los entes de las empresas, tanto grandes como pequeñas, que no sea indispensable acudir a la oficina o lugar de trabajo físico y que se trabaje desde casa, sin menoscabar la productividad.



En el caso de las centralitas virtuales y CRM, junto con la telefonía IP, son una tecnología que hace que una oficina no se centre en cuatro paredes sino que genera una especie de "centralita virtual" que funciona de modo diferente a la telefonía de siempre. Con la telefonía IP todas las comunicaciones de las empresas se migran a un lugar digital. Esto permite gestionar a todos los clientes y controlar el equipo al mismo tiempo. En Zadarma se encargan de ello y ofrecen de forma gratuita hasta un número concreto de usuarios conectados a la vez, con diferentes paquetes y tarifas.



Gracias a otras de las facilidades que ofrece la telefonía IP, que son los números virtuales, no es necesario que los clientes llamen a un mismo número, sino que es posible generar una serie de números locales distribuidos en diferentes puntos geográficos, que darán al cliente la cercanía que necesita en cada momento, atendiéndole sabiendo mejor sus necesidades e identificándose de mejor manera según sus costumbres e idioma.

Videoconferencias

Otras de las facilidades que ha hecho que el teletrabajo sea una realidad cada vez mejor vista es la facilidad que existe, gracias a las videollamadas, de contactar y conectar con otras personas como si estuvieráis en el mismo lugar, cara a cara. Esto ha sido posible gracias a la mejora de las conexiones.



Al permitir al trabajador conectarse por videoconferencia desde cualquier lugar, se facilita la productividad de las empresas, teniendo a los trabajadores en un entorno mucho más agradable y reduciendo, al mismo tiempo, los gastos de la empresa.



Todo este entramado de redes y facilidades para el teletrabajo ya viene integrado por proveedores que se encargan de que todo funcione a la perfección ofreciendo el mejor servicios y las tarifas más competentes. Es el caso de Zadarma que cuenta con los números virtuales de mas de 100 paises del mundo, centralita virtual gratuita, integraciones con CRM y su propia CRM gratuito, ahora servicio de videoconferencia tambien gratuito.



Partiendo de una tarifa estándar, Zadarma cuenta con planes de tarifa plana y planes para otros países. En estos paquetes se incluyen llamadas, números virtuales, servicios de centralita y grabación de llamadas.



1. Tarifa Estándar para equipos de hasta 5 personas.

2. Tarifa Microempresas para equipos de entre 5-10 personas.

3. Tarifa Empresa para empresas que cuentan con entre 5-30 trabajadores.



Entre los mas de 100 países a los que Zadarma da cobertura está América Latina, Estados Unidos, Canada y UE, que cuentan con hasta un 50% de descuento, y es un servicio ideal para las empresas que trabajen con otros países.



Porque hoy en día el teletrabajo es la clave para empresas que cuentan con un modelo de negocio basado en el sector online, tan demandado, y Zadarma está a la altura de las circunstancias postulándose como alternativa a la transformación digital de las empresas, dando a los empleados la oportunidad de trabajar desde cualquier sitio de una forma efectiva y reduciendo los costes de las empresas que cuentan con gastos de alquileres de oficina, gastos comunes de mantenimiento de la misma y coste de dietas del personal, en algunos casos más concretos.