El SATSE denuncia ante la OIT la falta de protección de sanitarios

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dependiente de las ONU, la falta de protección que sufren los trabajadores sanitarios españoles a la hora de atender y cuidar a las personas contagiadas o sospechosas de tener el covid-19.



Alerta de que esta situación pone en grave riesgo su salud y la de las personas de su entorno más cercano (pacientes, familiares y compañeros de trabajo) y destaca que solo en Andalucía esta "deficitaria" protección se ha traducido ya en que 1.332 sanitarios se hayan contagiado por coronavirus, lo que supone que el 23 % del total de positivos.



"Este alarmante número de profesionales de la Sanidad andaluza contagiados es consecuencia de la falta de protección que vienen sufriendo", ha lamentado en un comunicado.



Ante esta situación, tras la denuncia ya realizada a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), SATSE se ha dirigido también a la OIT, organismo que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales, para darle a conocer la grave situación de desprotección e inseguridad que están sufriendo los profesionales sanitarios de nuestro país.



Este sindicato argumenta en la denuncia que en España no se ha actuado con la diligencia, previsión y premura necesaria para que las enfermeras y enfermeros, al igual que el resto del personal sanitario, puedan disponer de los equipos de protección individual (EPI).



"En España se ha producido una grave vulneración de importantes derechos fundamentales de las personas que reconocen todas las instituciones, como las Naciones Unidas, y todas las normativas nacionales e internacionales, como son el derecho a la salud, a la vida o a la seguridad en el trabajo", asegura.



Sostiene en la denuncia que desde primeros del pasado mes de febrero estaba claro que el contagio "no estaba controlado" pero no es hasta "casi dos meses después", a finales de marzo, cuando desde el Gobierno se han formalizado contratos de compra de material sanitario (mascarillas, guantes y material de protección, test rápidos y equipos de respiración) para hacer frente al coronavirus.



"Se ha actuado tarde y una vez constatadas graves situaciones de desabastecimiento generalizado en los centros sanitarios y sociosanitarios de todo el Estado", argumenta SATSE, que censura la la " total falta de previsión" pese a que la pandemia llegó semanas antes a otros países.



Por ello, pide la OIT que inicie el expediente correspondiente para depurar las oportunas responsabilidades por los daños y perjuicios ocasionados y que exija al Estado español que proceda con carácter inminente a la dotación de las medidas de seguridad necesarias a los trabajadores sanitarios.