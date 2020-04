Andalucía supera los 79.000 ERTE en dos semanas

La Comunidad andaluza ha superado en dos semanas los 79.000 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), según ha informado este jueves el secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo, Agustín González.



Aunque no ha detallado el número de trabajadores afectados, el secretario general de Empleo ha asegurado que "en apenas dos semanas" se han presentado más de 79.000 ERTE.



Hasta el pasado 27 de marzo, el número total de ERTE presentados en la comunidad ascendía a 45.124 expedientes.



En un audio remitido a los medios de comunicación sobre los datos del paro registrado en marzo en Andalucía, González ha explicado que los afectados por esos expedientes no han podido todavía ser "clasificados correctamente", de ahí que figuren de forma "ficticia" en la lista de desempleados de marzo.



Ha recordado que Andalucía, frente a otras comunidades autónomas, ha aconsejado a los afectados por los ERTE que se inscriban en las oficinas de empleo como demandantes de empleo, de forma "se pueda aligerar el envío de datos al Ministerio de cara a que puedan cobrar la prestación por desempleo cuanto antes".



No obstante, estas personas dejarán de ser contabilizadas como demandantes de empleo a medida que se vayan resolviendo los expedientes, ha puntualizado.



Así, ha subrayado que el aumento en un 17,1 por ciento del paro en marzo es un dato "absolutamente excepcional", no comparable con ningún registro anterior.