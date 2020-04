La OMS defiende a China frente a dudas sobre la veracidad de cifras

La Organización Mundial de la Salud (OMS) defendió hoy a China y otros países sobre los que han surgido dudas respecto a la veracidad de sus cifras de contagiados y muertos por COVID-19, y aseguró que los problemas de contabilidad son fruto del colapso de sistemas sanitarios en una emergencia, no por mala fe.



"Hay que ser cuidadosos a la hora de acusar a países de no ser transparentes o no cooperar, pues a veces atribuimos falta de transparencia a lo que simplemente son limitaciones naturales", señaló al respecto en rueda de prensa el director ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan.



"La falta de información que a veces hubo desde Italia, por ejemplo, ¿se debió a la falta de transparencia, o a que su sistema sanitario está superado?", añadió el experto, quien aseguró que China y otros países asiáticos están en contacto constante con la OMS y comparten su información para responder a la pandemia global.



"Hay que tener en cuenta el contexto, mostrar equilibrio y trabajar con cada país, reconociendo que los sistemas sanitarios bajo presión pueden tener dificultades", destacó.



Las dudas sobre las cifras de China, que pese a ser el país donde se originó la pandemia son más bajas que las de España, Italia o Estados Unidos, han vuelto a aflorar hoy, a raíz de que Pekín anunciara un cambio en su contabilidad de casos para incluir por primera vez pacientes asintomáticos.



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que el cambio en el estudio del coronavirus es simplemente resultado del relativo desconocimiento que todavía hay de él.



"Es un nuevo virus, y es la primera pandemia causada por un coronavirus. Hay muchas cosas desconocidas, y cosas que antes no sabíamos y ahora sí, como la existencia de casos asintomáticos, por lo que debemos aceptar las novedades con mente abierta y confiar en lo que vaya llegando", concluyó.