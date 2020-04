China registra 35 nuevos casos de COVID-19, todos del exterior

China registró 35 nuevos casos de COVID-19, todos ellos provenientes del exterior, en la jornada del miércoles, en la que fallecieron seis personas en el país -todas en Wuhan, origen del brote- a causa del coronavirus.



Según el último parte oficial de la Comisión Nacional de Sanidad, publicado hoy y actualizado a la última medianoche hora local (16.00 GMT), durante el día se registraron también 20 nuevos casos sospechosos, también importados -muchos chinos siguen volviendo al país desde zonas afectadas, aunque a los extranjeros se les ha prohibido la entrada-.



Asimismo, 170 pacientes fueron dados de alta tras superar la enfermedad y casi 1.900 personas que habían estado en contacto cercano con infectados superaron la fase de observación médica.



En el país asiático siguen activos 1.863 casos, de los que 429 continúan en estado grave, y el número de casos sospechosos se sitúa en 153.



Asimismo, en China se detectaron ayer 55 nuevos casos asintomáticos -cifra que la Comisión empezó a hacer pública ayer-, menos de la mitad de los 130 reportados el martes.



Aunque las autoridades no hacen público el acumulado hasta la fecha de portadores que no presentan síntomas, sí que indicaron que 1.075 de ellos continúan bajo observación médica, 292 menos que el martes.



Los expertos no se ponen todavía de acuerdo en la capacidad de contagio que pueden tener este tipo de casos, pero la autoridad sanitaria indicó que todos ellos deberán someterse a una cuarentena de 14 días en un lugar designado.



Desde el inicio del brote se han registrado en China 81.589 casos confirmados, de los que 76.408 han acabado con el paciente superando la enfermedad y 3.318, en fallecimiento.



Hasta la fecha, las autoridades han realizado seguimiento médico a casi 710.000 personas en contacto con los infectados, de los que algo más de 20.000 continúan en observación.



Aunque parece bajo control, el foco de la enfermedad continúa siendo Wuhan, capital de la provincia centro-oriental de Hubei, que tiene previsto poner fin el próximo 8 de abril a la cuarentena declarada a finales de enero.



Allí no se registró ningún nuevo caso confirmado ni sospechoso durante el miércoles, pero sigue contando con 1.132 casos activos, de los que 400 se encuentran en estado grave.



Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden estar acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea (dificultad para respirar).